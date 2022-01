Gasolina vai aumentar? Petrobrás anuncia 1º reajuste de 2022

O preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro,

A Gasolina vai aumentar? A Petrobrás anunciou que a partir do dia 12 de janeiro de 2022 o preço médio de venda da gasolina passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. O valor do diesel também vai subir e passará de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro. Esse é o primeiro aumento do ano.

Gasolina vai aumentar em 2022

De acordo com a Petrobrás, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, alta de 4,85%. Já o valor do diesel vai subir de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, aumento de 8,08%.

“Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,26, em média, para R$ 2,37 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,11 por litro”, explicou a companhia.

“Após 77 dias sem aumentos, a partir de amanhã 12/01/2022, a Petrobras fará ajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras. Os últimos aumentos ocorreram em 26/10/2021 e, desde então os preços praticados pela Petrobras para a gasolina foram reduzidos em R$ 0,10 litro em 15/12/2021, e permaneceram estáveis para o diesel”, comunicou a estatal

Na primeira semana de 2022, o preço da gasolina em São Paulo, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), chega a R$ 7,44 por litro.

Leia também

Bolsonaro veta Refis para micro e pequenas empresas

Estados pagam salário mínimo regional de até R$ 3,1 mil