Havan se prepara para entrar na bolsa de valores; saiba o que significa

A varejista Havan prepara sua entrada na bolsa de valores. Pretende oferecer ações ordinárias, tipo de ativo em que o acionista tem direito ao voto em assembleias. Assim sendo, o código de negociação na B3 será “HVAN3”. O Itaú BBA é listado como coordenador líder das operações. As outras instituições participantes são: XP Investimentos, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bank of America, Bradesco BBI, Safra e Santander.

No prospecto preliminar para validar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), há uma carta de Luciano Hang aos investidores. O dono da empresa, então, destaca sua origem humilde e resume a jornada da criação do negócio. Veja trechos da carta:

“Eu sou o Luciano Hang, um homem de origem simples, com um começo de história comum a muitos brasileiros. Disléxico, tive muitas dificuldades e só consegui ler aos 12 anos, mas posso dizer que essa limitação só me fez mais criativo.”

“É por isso que eu costumo dizer que, na Havan, nós não temos clientes, temos fãs! Em cada loja que eu vou, seja para uma inauguração ou simplesmente para visitar, eu percebo esse amor da comunidade e dos colaboradores pela empresa, por tudo o que as nossas lojas proporcionam às cidades.”

Luciano Hang como fator de risco

No próprio documento para entrada na bolsa de valores, protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), há a menção do dono da empresa como fator de risco às ações. Enquanto, o mesmo é alvo de inquéritos por conta de publicações em redes sociais. Veja um trecho:

“(…)publicações, notícias ou comentários negativos sobre a Companhia, suas operações, sua marca ou seus administradores, principalmente o Sr. Luciano Hang, na qualidade de controlador e diretor presidente, inclusive decorrentes de evolução dos processos e/ou inquéritos mencionados acima pode prejudicar a reputação e os negócios da Companhia (..)”

A saber, Luciano Hang está sendo investigado por inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF), que apura rede de disseminação de notícias falsas em redes sociais. Trata-se da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News, que determinou o bloqueio de contas de Hang no Twitter e no Facebook no dia 24 de julho. Assim como de outros perfis adeptos ao bolsonarismo.

Além disso, em 2018, ano de eleições presidenciais, o empresário foi processado por coagir funcionários a votar no então candidato Jair Bolsonaro. Em vídeo direcionado aos colaboradores ele disse que a Havan poderia fechar algumas filiais caso um candidato de esquerda vencesse nas votações.

E-commerce também é fator de risco

Em seguida, o texto diz que a Havan pode ter dificuldades em estabelecer uma estratégia omnicanal. Que diz respeito à oferta de compras em variados canais, sejam eles físicos ou virtuais. Podendo ainda ter aumento de custos operacionais na expansão do e-commerce e adoção dessa estratégia.

Atualmente a companhia tem 149 unidades, uma delas de operação de e-commerce, em 121 municípios das cinco regiões do país. Em março deste ano anunciou processo de transformação digital.

Valor de mercado – Havan na bolsa de valores

Segundo informações do jornal Valor Econômico, a Havan pretende estrear na bolsa com IPO de R$ 10 bilhões. O que faria com que o valor de mercado da empresa fosse de R$ 100 bilhões. Ficando abaixo apenas da Magazine Luiza, que vale R$ 150 bilhões, na listagem de varejistas da B3.

Dessa forma, com o capital adquirido planeja-se investir na expansão da rede e em tecnologias digitais.

Sobre a Havan S/A

A primeira loja Havan foi inaugurada em 1986 em Santa Catarina. Nesse sentido, o nome é a junção de Hang e Vanderlei, antigo sócio da empresa. As lojas Havan são conhecidas por terem a réplica da Estátua da Liberdade em suas fachadas.

Pretende-se chegar a um total de 200 ‘megalojas’ até 2022. No ano passado foram inauguradas 21 lojas e o houve faturamento de R$10,5 bilhões. Ademais, nos últimos 12 anos o lucro líquido cresceu 58,3% na média anual. São dois mil fornecedores e parceiros e mais de 22 mil colaboradores.