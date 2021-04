Ibovespa abre em leve alta com cenário externo no radar

O Ibovespa abriu em leve alta nesta quinta-feira, 8, acompanhando os principais índices internacionais. Investidores estrangeiros ainda repercutem a ata do Fomc (Federal Open Market Committee) divulgada ontem, relativa à última reunião do Federal Reserve (Fed), que indicou juros perto de zero nos EUA até 2023, ao mesmo tempo em que elevou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) americano em 2021 de 4,2% para 6,5%.

A ata mostrou que as autoridades americanas devem manter o ritmo de compra de ativos por algum tempo, enquanto Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), indicou que pretende manter preços estáveis e empregabilidade máxima. Na outra ponta, Joe Biden reafirmou seu plano de infraestrutura de US$ 2 trilhões, a partir do aumento de taxas, mesmo com críticas de congressistas sobre os impostos na pandemia.

Com os EUA no radar, às 10h10 (horário de Brasília), o Ibovespa subia 0,25%, aos 117.888 pontos. Já o dólar recuava 0,97%, cotado a R$ 5,587 para compra.

Ibovespa hoje, 8 de abril de 2021

O cenário político doméstico também respinga no humor dos investidores. Ontem, a discussão em torno do Orçamento 2021 ganhou novo capítulo. O Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou ao Ministério da Economia e à Casa Civil informações complementares para concluir sua análise sobre o direcionamento de recursos a emendas parlamentares em detrimento das despesas obrigatórias.

Repercute no mercado hoje, também, o jantar do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e empresários. Tendo a vacinação como prato principal, o jantar terminou com o governo prometendo a empresários acelerar o processo de imunização para uma retomada mais rápida da economia. É preciso lembrar que o presidente vem sendo criticado e cobrado pela classe empresarial por mais vacinas. Mas empresários saíram do jantar de mãos abanando, sem explicações do governo de como seria essa aceleração da vacinação.

O clima de festa coube ao programa de leilão de aeroportos do governo, iniciado ontem e que prossegue nesta quinta-feira. A pandemia, no entanto, e o crescente número de novos casos e principalmente de óbitos, também deve pesar nosnegócios nesta quinta. Ontem, o Brasil registrou média móvel de 3733 mortes.