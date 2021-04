Ibovespa abre em leve alta sob efeito de pacote dos EUA

O primeiro pregão de abril e também do quarto trimestre do ano começou com o Ibovespa em leve alta, de 0,29%, aos 116.968 pontos, e dólar em alta de 0,64%, negociado a R$ 5,663, às 10h15 (pelo horário de Brasília). Os contatos futuros do Ibovespa se mostram estáveis nesta manhã, sem muito mau humor nas expectativas portanto, enquanto os futuros do índice S&P500 sobem em resposta ao anúncio do plano de investimento de US$ 2 trilhões em infraestrutura, anunciado pelo presidente Joe Biden, na quarta-feira, 31 de março.

Com objetivo de ser usado ao longo de oito anos, o pacote deve ser apenas a primeira parte de algo maior, atingindo a casa dos US$ 3 trilhões, com investimentos do governo americano na área de saúde nos próximos anos. Biden promete modernizar 20 mil milhas de rodovias e ruas, reparar 10 mil pontes e substituir 100% das tubulações e linhas de serviço do país.

Ibovespa hoje, 1º de abril de 2021

Aqui, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou, na manhã desta quinta-feira, que a produção industrial recuou 0,7% em fevereiro, após nove meses seguidos de crescimento. O resultado, inferior à expectativa de uma expansão de 0,4% sobre janeiro e alta de 1,5% sobre fevereiro de 2021, segundo a Refinitiv Brasil. Com o resultado divulgado hoje, a indústria acumula alta de 1,3% no ano de 2021, mas queda de 4,2%, em 12 meses.

O Orçamento 2021 deve se manter no radar dos investidores neste pregão de pré-feriado após o relator da votação, o senador Márcio Bittar (MDB-AC), informar o corte de R$ 10 bilhões em emendas parlamentares, deixando o governo de Jair bolsonaro em situação delicada. Apesar do sinal de que o Congresso começou a ceder às pressões para ajustes no texto, o valor ainda é insuficiente para cobrir o necessário para as despesas obrigatórias do governo. O que indica que seriam necessários novos cortes.

A pandemia também estará nos negócios da B3 hoje. Ainda sob pressão do Congresso e um dia após a primeira reunião do comitê de combate à covid-19, o ministro da Saúde, que teve ontem suas declarações favoráveis ao isolamento social e ao uso de máscaras, negativadas pelo presidente Jair Bolsonaro, se reúne hoje com representantes da Astrazeneca. O Brasil voltou a bater, ontem, mais um recorde de mortes, com 3.950 óbitos.

