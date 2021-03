Ibovespa abre em queda de olho no mercado externo e por ata do Copom

Ibovespa hoje – Pressionada pelo movimento de queda das bolsas internacionais, em especial as europeias, que refletem a preocupação com o avanço da pandemia, a Bovespa abriu em baixa, com o índice recuando 0,82% aos quinze minutos após a abertura e acentuando a queda para 1% em menos de meia hora de pregão.

Ibovespa hoje – 23-03-2021

Pesa também o recado do Banco Central passado nesta terça na ata do Comitê e Política Monetária (Copom), em que a instituição reforça sua intenção de voltar a elevar em 0,75 ponto porcentual a taxa básica de juros, a Selic, em seu próximo encontro, em maio. Na ata, o Copom manifestou sua preocupação com o avanço da inflação e com o não cumprimento da meta para 2021.

A divulgação da ata também impactou a curva de juros futuros, que abriram em alta. O D para janeiro de 2022 subia cinco pontos-base, para 4,64%, enquanto o DI para janeiro de 2023 registrava alta de 11 pontos-base, para 6,37%. Já o DI para janeiro de 2025 subia 15 pontos-base, a 7,85% e o para janeiro de 2027 apresentava elevação de 18 pontos-base, a 8,36%

O dólar abriu forte, com alta de 0,02%, a R$ 5,5180 na compra e a R$ 5,5190 na venda..

O índice Eurostoxx, que reúne ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, recua 0,43%. O setor automotivo lidera as perdas, caindo 1,6%, puxado especialmente pelos papeis da sueca Volvo, que informou sobre o comprometimento de sua produção devido à falta de semicondutores no mercado global.