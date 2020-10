Vendedores e compradores firmam contratos com base na pontuação futura do Ibovespa.

Por que muitos investidores realizam suas aplicações hoje, mas de olho lá na frente? Você sabe o que é o Ibovespa futuro e como ele funciona? Vamos explicar neste texto.

Primeiramente, o Ibovespa futuro (INDFUT) é uma espécie de termômetro das negociações que devem acontecer adiante na Bolsa. Ou seja, a negociação se baseia em uma expectativa, quando os investidores acreditam que o índice alcançará determinado número de pontos. Eles podem realizar contratos de compra e venda com base nisso.

Os ganhos ou perdas têm, portanto, uma relação com a variação dos pontos do Ibovespa no futuro. Se o investidor acredita que ele vai subir um determinado número de pontos e acerta, ele ganha com isso. Se ele fizer um movimento diferente, ele perde. Além disso, não há necessidade da realização da compra de toda cesta de ações que compõem o índice para negociar.

No caso destes contratos futuros, existe sempre uma data para o vencimento e uma expectativa relacionada a esta data. Dá para ganhar tanto com uma expectativa de queda quanto de alta. Desse modo, é importante entender o comportamento do índice para poder trabalhar com as previsões.

Posições de comprador e vendedor no Ibovespa futuro

Nas negociações relacionadas ao Ibovespa futuro, existem as posições de comprador e de vendedor. Ou seja, existe um investidor que aposta na alta do Ibovespa e acredita que vai ganhar com isso. E existe o investidor que aposta na baixa e que pretende ganhar com a queda do índice.

Por exemplo, imagine que o Ibovespa está em 80 mil pontos e que um investidor negociou um contrato futuro em uma data determinada em 85 mil pontos. Caso o índice continue no mesmo número de pontos nesta data, o investidor perderá dinheiro, pois terá pago a mais por um contrato que está valendo menos. Mas se o índice estiver em 90 mil pontos, ele ganhará mais, pois terá pago menos por um contrato que está valendo mais.

Ou seja, para ter ganhos, é preciso apostar nas suposições certas relacionadas ao Ibovespa futuro. E isso, naturalmente, exige entendimento do movimento do mercado e do funcionamento do índice.

Entre as vantagens da negociação do Ibovespa futuro, segundo a B3, estão a possibilidade de replicar o comportamento do índice sem ter o desembolso financeiro do mercado à vista, a possibilidade de manter posição líquidas sem a negociação individual e o uso do instrumento para proteção (hedge).

Entenda melhor o Ibovespa

O Ibovespa é o índice principal da Bolsa de Valores brasileira, a B3. Ele representa uma carteira teórica de cerca de 70 ações de empresas de capital aberto, aquelas que têm maior negociação. Além disso, corresponde a cerca de 80% do número de negócios e volume financeiro do mercado de capitais brasileiro.

Ou seja, nem todas as ações têm representação no Ibovespa, apenas as principais, por isso o índice muda a cada quatro meses para expressar essa realidade. Devido à sua representatividade, o Ibovespa é tido como o benchmark do mercado de ações brasileiro. A carteira atual do índice, que serve como referência para as negociações do Ibovespa futuro, fica à disposição no site da B3.