IGP-M acelera alta e sobe 2,94% em março, diz FGV

O Índice Geral de Preços IGP-M registrou subiu 2,94% em março, ante alta de 2,53% de fevereiro, informou a fundação Getúlio Vargas, nesta terça-feira, 30. O resultado eleva para 8,26% a alta do indicador no ano e para 31,10% em 12 meses. O índice é usado para calcular o reajuste dos contratos de locação. Todos os índices que compõem o IGP-M avançaram neste mês.

IGP-M

O Índice de Preço ao Produtor Amplo (IPA), que calcula a evolução dos preços de produtos do agronegócio e da indústria no atacado, subiu 3,56% em março, ante 3,28% de fevereiro. O grupo Bens Finais avançou 2,50% em março, ante 1,25%, no mês passado. Os alimentos processados apresentaram o maior peso na alta, com a taxa passando de uma queda de 0,86% para alta de 0,72%, no período. O índice relativo a Bens Finais, que exclui os subgrupos alimentos in natura e combustíveis para o consumo, subiu 1,28% em março, ante 0,75% no mês anterior.

O grupo Bens Intermediários subiu 6,33% em março, frente a um avanço de 4,67% em fevereiro. Pesou fortemente a alta do subgrupo combustíveis e lubrificantes, cuja taxa subiu de 6,77% em fevereiro para 18,33% agora.

IPC

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a variação dos preços de bens e serviços das despesas de famílias com renda de até 33 salários mínimos, subiu 0,98% neste mês, ante 0,35% em fevereiro. Das oito classes de despesa que compõem o índice, quatro apresentaram alta em março. O maior peso ficou com o grupo Transportes, com alta de 3,97%, ante avanço de 1,45% em fevereiro. Destaque para a gasolina, cuja alta saltou de 4,42% em fevereiro para 11,33% agora em março.

O grupo Habitação, que em fevereiro registrara recuo de 0,29%, apresentou agora alta de 0,53%; Saúde e Cuidados Pessoais registrou alta de 0,41% ante 0,18% em fevereiro; Vestuário, saiu de uma baixa de 0,33% em fevereiro para alta de 0,18% me março. A tarifa de eletricidade, despesas incluídas na classe de despesa Habitação, a tarifa de energia saiu de um recuo de 3,03% em fevereiro para alta de 0,31% em março; artigos de higiene e cuidado pessoal, de queda de 0,42% para alta de 0,61% em fevereiro; acessórios de vestuário, de queda de 1,78% em fevereiro para alta de 1,34% agora em março.

Educação, Leitura e Recreação

Os grupos Educação. Leitura e Recreação fizeram o caminho inverso e reduziram a alta em março, passando de 0,78% em fevereiro para 0,02% neste mês. O grupo Alimentação, que subiu 0,18% em fevereiro, apresentou avanço menor, de 0,10% em março; Comunicação, que havia se mantido estável em fevereiro, recuou 0,10% agora e Despesas Diversas saiu de alta de 0,23% no mês passado para alta de 0,21% em março.