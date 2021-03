Entenda como declarar a redução de jornada no Imposto de Renda

Na declaração do Imposto de Renda de 2021, alguns contribuintes terão que declarar os valores recebidos na situação de redução de jornada e salário ocorrida no ano passado. A Receita Federal que o Benefício Emergencial pago dentro desse contexto se trata de rendimento tributável. Então, para declarar redução de jornada no Imposto de Renda é necessário acessar a ficha destinada aos ganhos tributáveis pagos por pessoa jurídica.

O prazo para entrega da declaração do IR neste ano começou em 1º de março e finaliza no dia 30 de abril. É possível baixar o programa gerador no site da Receita Federal, bem como escolher declarar na plataforma Meu Imposto de Renda.

O que foi a redução de jornada?

A redução de jornada e salário foi permitida no ano passado a partir do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O qual foi criado com a Medida Provisória 936/2020, e convertido na Lei 14.020/2020. O objetivo era a manutenção de empregos com carteira assinada durante a pandemia da Covid-19.

O programa vigorou de abril a dezembro do ano passado. Através dele, trabalhadores tiveram jornadas e salário reduzido, ou contrato suspenso. E em contrapartida, recebem um benefício equivalente a parcela do seguro desemprego, trata-se do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda (BEm). Além disso, esses empregados tiveram a garantia de emprego por um período igual ao da jornada reduzida.

O que é o BEm e a ajuda compensatória?

O BEm foi pago pelo governo em 2020 para os trabalhadores em situação de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, bem como em suspensão temporária do contrato de trabalho. O benefício era calculado de acordo com o valor do seguro-desemprego devido ao trabalhador. Variou de R$ 261,25 a R$ 1.813,03, dependendo também do percentual de redução de jornada. Veja as situações:

Redução de 25%: cidadão recebeu 75% de seu salário e 25% da parcela do BEm;

Redução de 50%: cidadão recebeu 50% do seu salário e 50% da parcela do BEm;

Redução de 70%: cidadão recebeu 30% do seu salário e 70% da parcela do BEm.

Nota-se que os trabalhadores com contrato de trabalho suspenso de maneira temporária, receberam 100% da parcela do Benefício Emergencial. Ou ainda, 70% do Bem e 30% do salário.

Ademais, a “ajuda compensatória” se trata da parte do salário paga pelo empregador, em conjunto com o BEm.

Em que ficha declarar a redução de jornada no IR?

O contribuinte que teve sua jornada de trabalho reduzida no passado e se encaixa nos critérios de obrigatoriedade da declaração, deve informar o recebimento do BEm na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”. Isso porque esses valores são considerados rendimentos tributáveis.É nesta seção também que o trabalhador informa sua remuneração a partir de vínculo empregatício.

Já a ajuda compensatória, que é a parte paga pelo empregador, deve ser informada na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.

Como declarar a redução de jornada no Imposto de Renda?

Então, para declarar a redução de jornada no Imposto de Renda, o trabalhador deve acessar a ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”. No campo relacionado à fonte pagadora, deve-se identificar a Receita Federal, cujo CNPJ é 00.394.460/0572-59.

Em seguida, o valor referente a ajuda compensatória deve ser indicado na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”. Para isso, é preciso selecionar o item 26, relacionada “Outros com o CNPJ da Fonte Pagadora (Empregadora)”. Na parte e descrição do valor o declarante deve incluir a expressão “ajuda compensatória”.