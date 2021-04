IR2021 pode ser feito pelo computador, tablet ou smartphone

Você pode ter acesso e preencher a declaração do IR2021 pelo computador, tablet ou smartphone. A escolha é sua.

Embora o assunto continue sendo muito técnico e árido, fazer a declaração do Imposto de Renda se tornou uma tarefa bem mais simples, operacionalmente.

O contribuinte pode optar pela ferramenta que lhe for mais prática

Quem teve de declarar em formulários em papel, preenchidos à mão, de fazer rascunho e passar a limpo para não errar, e depois ir ao banco ou unidade com entrega presencial sabe bem como foi essa simplificação.

Muitas vezes o contribuinte caía na malha fina porque sua letra era ilegível e incompreensível, não porque a informação lançada estava errada.

Hoje o contribuinte está livre dessas preocupações, mas precisa ficar atento às informações que vai lançar na declaração para evitar erros.

Como usar cada meio disponível

Se escolher o computador, você deve baixar e instalar o Programa Gerador da Declaração (PGD) do portal da Receita, (http://rfb.gov.br). Depois entre no “Meu Imposto de Renda”, um site com todas as informações sobre o imposto de renda, e opções de instalação de acordo com o sistema operacional da máquina.

É possível importar dados da declaração de 2020 que estiverem gravadas no mesmo computador, como os dados pessoais, das fontes pagadoras de rendimentos tributáveis, a relação de bens e dados de pagamentos feitos a médicos, dentistas, planos de saúde, escola, etc., que deseja manter nesta declaração.

Há a opção ainda de fazer a declaração online acessando o Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) também no site “Meu Imposto de Renda”. A declaração vem pré-preenchida, com muitos dados que a Receita já tem sobre sua vida financeira.

Para ter acesso à pré-preenchida é preciso ter certificado digital, ou o cadastro no sistema unificado no site do governo federal (gov.br). A pré-preenchida já foi liberada pela Receita Federal

Se escolher o smartphone ou tablet, você precisa ter o aplicativo APP IRPF, encontrado na loja virtual do Google play, ou App Stores, dependendo do sistema operacional, se Android ou IOs. Acesse o serviço “Fazer Declaração”.

O uso do smarphone é recomendado a quem vai fazer a declaração do IR2021 simplificada, que exige o lançamento de menos itens.