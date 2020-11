Receita Federal já pagou R$ 31 bilhões em restituições; veja como solicitar

A restituição da Receita Federal atingiu o valor de R$ 31 bilhões, mas também em reembolsos e ressarcimentos. Isso significa um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de R$ 29 bilhões. Sendo assim, quem caiu na malha fina tem direito de receber o valor corrigido, mesmo depois do período de restituições entre janeiro e outubro de 2020.

Além disso, mais de 690 mil micro e pequenas empresas, que optam pelo Simples Nacional, tiveram crédito superior a R$ 500 bilhões. Ao todo, 830 mil pessoas jurídicas foram beneficiadas. Por outro lado, cerca de 17 milhões de contribuintes com o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) também participaram da restituição, reembolsos e ressarcimentos da Receita Federal.

A restituição do Imposto de Renda na malha fina teve três lotes de pagamento. Além disso, contou com um lote residual no final de outubro.

A Receita alerta para que, periodicamente, os contribuintes consultem a Caixa Postal localizada no Portal e-Cac, mesmo aqueles que não possuem adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Isto porque muitos créditos não são entregues por alguma falha que pode ser resolvida pelo próprio contribuinte na internet.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Por fim, vale ressaltar que as restituições do Imposto de Renda pagos em 2020, tem como base as declarações de 2019. Quem declarou em 2020, só recebe possíveis reembolsos e ressarcimentos em 2021, entre os meses de julho e outubro.

Como consultar Restituições do Imposto de Renda?

A consulta para receber restituição, ressarcimentos ou reembolsos do IRPF é pelo site da Receita Federal. Sendo assim, acesse o site do órgão federal (www.servicos.receita.fazenda.gov.br). Em seguida o cidadão deve informar:

CPF;

Data de Nascimento;

Inscrição de código de seis caracteres que aparece em imagem.

Depois disso, clique em “Consultar”. Dessa forma, se você tiver direito, aparecerá a quantia de restituição.

Outra forma de consulta é o acesso ao aplicativo Pessoa Física, disponível para Android e iOS. Para isso:

Acesse o serviço Consulta Restituição;

Informe o CPF e o exercício da declaração desejada;

Caso a restituição ainda não tenha sido creditada, clique sobre a estrela;

Quando a restituição for enviada para a conta informada na declaração, o dispositivo receberá o alerta: “Restituição enviada para o banco“.

Leia também