Veja como declarar empréstimo consignado no Imposto de Renda

Na declaração do Imposto de Renda 2021, os contribuintes informam variados ganhos e despesas. Dentre eles estão as dívidas obtidas ao longo do ano passado. Dessa forma, para declarar empréstimo consignado no Imposto de Renda é preciso acessar a seção relacionada a dívidas e ônus reais. Aposentados e trabalhadores formais que contrataram esse tipo de crédito acima de R$ 5 mil devem estar atentos em como realizar a declaração.

O que é empréstimo consignado?

Na modalidade do empréstimo consignado as parcelas do crédito são descontadas diretamente do salário mensal de quem solicitou, ou ainda do pagamento da aposentadoria. Sendo assim, pode ser direcionado a funcionários públicos, funcionários de empresa privadas com carteira assinada, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O crédito consignado pode ser mais vantajoso se comparado a outros tipos de empréstimo. Isso porque as taxas de juros costumam ser menores, o que acontece pelo fato do risco de inadimplência ser menor, afinal o dinheiro é descontado diretamente da fonte de pagamento mensal de quem contratou o crédito.

Então, durante um período determinado, o cidadão tem parte de sua remuneração ou aposentadoria comprometida para o pagamento do empréstimo.

Como emitir extrato?

O extrato do crédito pode ajudar a declarar empréstimo consignado no Imposto de Renda. Pode-se obter o documento a partir dos sistemas de emissão das folhas de pagamentos. Nota-se que variados bancos disponibilizam um “Informe de Empréstimos e Financiamentos”, já com os valores que devem ser informados na declaração.

No caso dos aposentados e pensionistas, o extrato pode ser obtido no site ou aplicativo Meu INSS. Ao fazer o login com CPF e senha na plataforma, basta pesquisar por extrato de empréstimo consignado no item de “Do que você precisa”, na página inicial. Feito isso, ao selecionar o serviço em questão será possível visualizar o extrato e fazer o download clicando em “Baixar PDF”.

Em que ficha declarar o empréstimo no Imposto de Renda?

O contribuinte deve declarar empréstimo consignado no Imposto de Renda na ficha “Dívidas e Ônus Reais”. Essa aba vale também para outros tipos de empréstimos e dívidas com bancos. Nota-se que é preciso declarar cada débito de maneira separada, mesmo que sejam da mesma instituição financeira. Todos os créditos superiores a R$ 5 mil devem ser declarados no IR.

Como declarar empréstimo consignado no Imposto de Renda?

Em sua declaração do IR, o cidadão deve acessar a ficha “Dívidas e Ônus Reais” para informar o seu empréstimo consignado acima de R$ 5 mil. Para realizar o lançamento, basta clicar em “Novo”.

Sendo assim, o próximo passo para declarar empréstimo consignado no Imposto de Renda é clicar em “Código” e selecionar uma das opções disponíveis. Veja quais são:

Estabelecimento bancário comercial (11)

Sociedades de crédito, financiamento e investimento (12)

Outras pessoas jurídicas (13)

Pessoas físicas (14)

Empréstimos contraídos no exterior (15)

Outras dívidas e ônus reais (16)

No caso do crédito consignado se deve selecionar o código 11, relacionado ao banco. Feito isso no campo de “Discriminação” se deve inserir o valor total pego no empréstimo e o motivo para contratar, bem como a forma de pagamento, o número e o valor das parcelas.

Já na parte relacionada ao credor deve-se inserir o nome do banco em questão e o CNPJ.

Para finalizar, no campo de valor pago em 2020, se deve informar as parcelas já quitadas. Ao passo que, no campo referente a situação em 31/12/2020 o saldo devedor. Caso a dívida já tenha sido paga totalmente, basta colocar zero como saldo devedor.

Ademais, se o contribuinte pegou o empréstimo consignado antes de 2020, deve inserir o saldo devedor que tinha em 31/12/2020. Como visto, cada empréstimo deve ser declarado em uma linha separada.

