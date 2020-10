Empréstimo consignado: veja as regras para aposentados e pensionistas

Vários bancos oferecem com facilidade empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, inclusive para os negativados. A saber, nessa modalidade se desconta a parcela diretamente do benefício ou salário da pessoa. Isso faz com que o risco de inadimplência seja baixo, ao passo que os bancos passam a cobrar taxa de juros menores.

No início do mês de outubro, o governo editou Medida Provisória (MP) que aumentou a margem consignável do empréstimo pessoal para 40% do valor do benefício recebido por segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Antes o percentual era de 35%. Já a margem para o cartão de crédito consignado continua em 5%.

Como funciona o empréstimo consignado para aposentados e pensionistas?

Em julho deste o INSS fez algumas mudanças nas regras dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. As quais valem até 31 de dezembro e foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). Sendo assim, para o período de calamidade pública, causado pela pandemia do novo coronavírus.

Ficou definido que o desbloqueio em 30 dias após a concessão do benefício aos consignados. Antes, período era de 90 dias. Esse desbloqueio pode ser feito através de uma pré-autorização e o procedimento é realizado de maneira digital.

Além disso, houve a criação de um período de carência acerca do desconto da primeira parcela. Sendo assim, os bancos podem oferecer um tempo de até 90 dias para iniciar o desconto da primeira parcela do empréstimo.

Outra mudança foi em relação ao limite para operações com cartão de crédito ampliado. Agora o limite máximo é de 1,6 vez o valor mensal do benefício. Frente aos 1,4 vez anteriores. Então, se o segurado recebe um benefício de R$ 1.000, poderá realizar operações de até R$ 1.600. A saber, essa modificação é permanente.

Crédito Consignado da Caixa

Dentre outras instituições financeiras, a Caixa Econômica Federal oferece empréstimo consignado. Ele é direcionado a funcionários de empresas e órgãos conveniados, aposentados e pensionistas do INSS.

A contratação não exige avalista. Ela pode ser feita de três diferentes formas: Internet Banking, correspondente CAIXA AQUI Negocial ou agência Caixa e canais de autoatendimento. Depois de escolher a plataforma, basta preencher e assinar os formulários devidos. Além de apresentar documentos, caso solicitados.