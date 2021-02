Veja como tirar o extrato do Imposto de Renda do INSS

Quem recebeu rendimentos maiores que R$ 28.559,70 no ano passado, deve se atentar à declaração do Imposto de Renda em 2021. Isso vale inclusive para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem benefício previdenciário, seja de aposentadoria, pensão por morte ou demais auxílios. Nesse caso, o cidadão pode tirar o extrato do Imposto de Renda do INSS para ajudar no preenchimento da declaração.

Esse extrato pode ser emitido no site ou aplicativo do Meu INSS. Ele é válido para beneficiários do INSS que precisam fazer a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF). Nota-se que o calendário oficial de 2021 ainda não foi divulgado, mas normalmente o prazo se inicia dia 1º de março e termina em 30 de abril.

Além do extrato do IR, na plataforma do Meu INSS também é possível emitir outros tipos de extrato. Como é o caso do extrato de pagamento, que comprova o recebimento do benefício e indica os valores. Bem como, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que demonstra todas as contribuições previdenciárias realizadas pelo trabalhador. Há ainda o extrato de empréstimo, em que o segurado verifica o histórico de créditos consignados realizados com desconto no seu benefício previdenciário.

O que é o Meu INSS?

O Meu INSS é uma plataforma que segurados do INSS podem usar para acessar mais de 90 serviços do órgão. Para usar basta acessar o site ou baixar o aplicativo. Bem como efetuar o login com CPF e senha. É possível dar entrada em benefícios, verificar o andamento de solicitações, fazer simulação de aposentadoria, conferir o calendário de pagamentos, entre outros.

Como tirar o extrato do Imposto de Renda do INSS?

Para emitir o extrato do Imposto de Renda do INSS, que poderá ser usado na declaração do IR, o segurado deve primeiro acessar o site ou aplicativo Meu INSS. Ao fazer login com CPF e senha, será possível obter o extrato rapidamente. Para o caso de primeiro acesso, é necessário fazer um cadastro, que se inicia através de inscrição no portal Gov.br, que reúne todos os serviços digitais do governo federal.

Depois de entrar na plataforma, o segurado deve clicar em “Extrato de Imposto de Renda” na página inicial, o tem está abaixo dos “Serviços em destaque”.

Ao fazer isso, o beneficiário, seja aposentado ou pensionista, terá acesso ao seu extrato do Imposto de Renda do INSS. Para efetuar o download do documento, basta apertar em “Baixar PDF”.

Para o caso do sistema do Meu INSS estiver indisponível, o cidadão pode ligar na Central 135. É possível também, retirar o documento em agência do órgão, mediante agendamento prévio.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda?

Para saber se precisa emitir o extrato do Imposto de Renda do INSS, o segurado deve se atentar às regras de quem precisa fazer a declaração. Veja quem deve declarar o IR em 2021:

Pessoa que recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 durante o ano de 2020;

Pessoa que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000;

Quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e investimentos;

Quem possuiu, até o fim de 2020, imóveis, veículos e outros bens com soma total superior a R$ 300 mil.

Pessoas que passaram à condição de residente no Brasil e se mantiveram até 31 de dezembro de 2020;

Pessoas que venderam imóveis residenciais e tiveram ganho na operação, bem como que usaram da regra de isenção do imposto de renda;

Quem exerce atividade rural e teve receita bruta acima de R$142.798,50.

