Saiba como tirar o extrato do CNIS pela internet

Entre os variados serviços que o segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) consegue acessar pela internet, está o extrato do CNIS. Esse documento reúne todas as contribuições previdenciárias realizadas pelo trabalhador, e pode ajudar no momento de pedir por algum benefício do órgão. É possível emiti-lo no site ou aplicativo do Meu INSS.

O que é o CNIS?

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), é o documento que indica todas as contribuições à Previdência Social realizadas em nome de um segurado, seja ele empregado, empregado individual, empresário, empregado doméstico ou ainda aposentado. Bem como, os recolhimentos dos autônomos, que podem pagar a Guia da Previdência Social (GPS) por conta própria. Além disso, também expõe informações de: nome do empregador, período trabalhado e salário recebido.

Através do extrato do CNIS é possível conferir e comprovar as contribuições realizadas por um CPF específico. Ao passo que, essas informações são usadas no cálculo de benefícios previdenciários, como a aposentadoria.

Sendo assim, é possível verificar a cada mês se a empresa está repassando a contribuição e se os recolhimentos estão sendo feitos de forma correta. Além disso, o segurado consegue observar quais os períodos que estão faltando para que consiga comprovar ao fazer a solicitação de sua aposentadoria.

Para que serve?

O extrato do CNIS pode ser importante para o segurado dar entrada em algum benefício do INSS. Bem como, para comparar informações de diferentes documentos. Ao pedir aposentadoria, por exemplo, o segurado pode comparar os dados do CNIS com os registros da carteira de trabalho, holerites e carnês de contribuição. Dessa forma, caso encontre alguma divergência pode enviar ao INSS documentos que provem os dados corretos.

Esse movimento é útil porque o extrato reúne informações completas sobre os recolhimentos previdenciários, podendo assim determinar o direito ou não à um pagamento do INSS, bem como o seu valor.

Como tirar o extrato do CNIS?

Então, o procedimento para tirar o extrato do CNIS pela internet é simples. Primeiro, acesse o site ou aplicativo do Meu INSS e faça login com CPF e senha. Na aba de “Serviços em destaque”, selecione a opção de “Extrato de Contribuição (CNIS)”.

Ao fazer isso, a plataforma exibe o seu extrato do CNIS. Na parte superior, fica exposta a data de início dos recolhimentos, bem como a data da última contribuição realizada. Logo abaixo, o segurado visualiza os anos e meses de contribuição, bem como qual o valor dos recolhimentos e do salário de contribuição.

Por fim, estão indicadas as empresas em que o segurado trabalhou. Para fazer download do extrato, basta clicar em “Baixar PDF”.

Nota-se ainda, que alguns bancos permitem a consulta do extrato do CNIS diretamente pelo terminal de auto-atendimento, e também pelo site do banco. Seja do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal.

Outros extratos do INSS

Além do extrato CNIS, o trabalhador consegue acessar outros extratos no site ou aplicativo Meu INSS. Confira quais são:

Extrato de Pagamento: nesse extrato se usa para comprovar recebimento de benefício, bem como indiciar renda mensal. Ele indica os valores do benefício, o banco e data de pagamento. Pode ser útil no momento de abrir contas em bancos, pedir empréstimo consignado e solicitar gratuidade para idosos no transporte interestadual.

Extrato de Empréstimo: através desse extrato, o segurado consegue visualizar o histórico de créditos consignados realizado com desconto no seu benefício previdenciário. Além de informações como: margem da consignação atual, valores de parcela e prazo.

Extrato de Imposto de Renda: este extrato deve ser usado pode beneficiários do INSS que devem fazer a declaração do Imposto de Renda (IR).

