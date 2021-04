Aposentadoria especial: saiba como e quem pode requerer o benefício

Devido ao alto riscos e insalubridade de algumas profissões, um certo grupo de profissionais tem direito a uma aposentadoria especial. Este benefício é garantido pela legislação trabalhista. Anualmente o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atualiza a lista de quais são as profissões com direito a benesse.

Alguns profissionais conseguem solicitar a aposentadoria após 25 anos de trabalho, outros com 20 anos e alguns com até 15 anos de atuação. Quem trabalha como vigia armado, torneiro mecânico, operador de raio-x, por exemplo, consegue dar entrada na aposentadoria com um tempo menor de atuação.

Como dar entrada na aposentadoria especial no INSS?

O processo para dar entrada na aposentadoria especial é feito diretamente no site do INSS. Todo o processo deve ser realizado com base no agendamento do Instituto. Confira no passo a passo a seguir:

Passo 1 – agendamento

Entre no site do Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/login?redirectUrl=/agenda/).

Logo após, faça o login com o CPF e a senha

Selecione no canto esquerdo “Agendamentos/Requerimentos”

Em seguida, selecione a opção “Aposentadoria por tempo de contribuição” em “Novo requerimento”.

Preencha os dados solicitados pela plataforma Meu INSS

É necessário selecionar uma agência do INSS e o horário para ser atendido (devido a pandemia, é necessário se informar no próprio site sobre o funcionamento dos locais)

Passo 2 – comparecer a agência

Depois de agendar, basta comparecer a agência no dia marcado com os seguintes documentos:

Carteira de Trabalho

Identidade

Comprovante de residência

Comprovante do agendamento

Documentação para provar insalubridade e periculosidade

Guias de previdência social (caso tenha)

Requerimento de justificação administrativa preenchido, caso tenha testemunhas

Passo 3 – aguardar o resultado

Feito isso, basta esperar pelo comunicado do INSS se o pedido de aposentadoria foi aceito ou indeferido.

Quais são os documentos necessários?

Além da carteira de trabalho, para a aposentadoria especial, é fundamental que o trabalhador apresente os documentos que comprovem a exposição a agentes nocivos, como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fornecido pelos empregadores.

Outro documento necessário é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), também concedido pelas empresas. Este, por sua vez, atesta as condições do ambiente de trabalho. Ele é fornecido após a rescisão contratual ou, em alguns casos, por meio de ação judicial. Os autônomos precisam contratar um profissional para elaboração do documento.

Alguns documentos são opcionais, como o de recebimento de adicional de insalubridade ou periculosidade; laudos de insalubridade em ação trabalhista; certificados de cursos e/ou apostilas; e o DIRBEN 8030.

Quais são as profissões que têm direito à aposentadoria especial?

Confira a lista completa das profissões e tempo necessário para solicitar a aposentadoria especial.

Profissões com 25 anos de atividade especial

Aeroviário

Aeroviário de Serviço de Pista.

Auxiliar de Enfermeiro.

Auxiliar de Tinturaria.

Auxiliares ou Serviços Gerais que trabalham condições insalubres.

Cirurgião.

Cortador Gráfico.

Eletricista ( acima 250 volts).

Engenheiros químicos, metalúrgicos e de minas.

Químicos industriais, toxicologistas.

Gráfico.

Maquinista de Trem.

Médico.

Metalúrgico.

Mineiros de superfície.

Motorista de ônibus.

Motorista de Caminhão (acima de 4000 toneladas).

Técnico em laboratórios de análise e laboratórios químicos.

Técnico de radioatividade.

Trabalhadores em extração de petróleo.

Transporte ferroviário.

Transporte urbano e rodoviários

Tratorista (Grande Porte).

Operador de Caldeira.

Operador de Raios-X.

Pintor de Pistola.

Operador de Câmara Frigorifica.

Recepcionista (Telefonista).

Supervisores e Fiscais de áreas.

com ambiente insalubre.

Torneiro Mecânico.

Trabalhador de Construção Civil (Grandes Obras, Apto acima de 8 andares).

Vigia Armado, (Guardas).

Profissões com 20 anos de atividade especial

Extrator de Fósforo Branco.

Extrator de Mercúrio.

Fabricante de Tinta.

Fundidor de Chumbo.

Laminador de Chumbo.

Moldador de Chumbo.

Trabalhador em Túnel ou Galeria Alagada.

Trabalhadores permanentes em locais de subsolo, afastados das frentes de trabalho.

Carregador de Explosivos.

Encarregado de Fogo.

Profissões com 15 anos de atividade especial

Carregador de Rochas.

Mineiros no subsolo.

Operador de britadeira de rocha subterrânea.

Perfurador de Rochas em Cavernas.

Leia também:

Entenda o cálculo do adicional de insalubridade e quem tem direito