Quando vai sair o décimo terceiro dos aposentados do INSS em 2025 por Lula

O governo Lula autorizou e a liberação do décimo terceiro pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se aproxima. Por conta disso, muitos querem saber quando vai sair o décimo terceiro dos 34,2 milhões aposentados e pensionistas.

Datas de pagamento do décimo terceiro antecipado

O décimo terceiro dos aposentados em 2025 e demais segurados do INSS começa a ser pago a partir do dia 24 de abril e se estenderá até o dia 8 de maio. A segunda parcela será paga entre 26 de maio e 6 de junho.

Além de acompanhar o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador, o INSS separou o pagamento dos segurados em dois calendários. O primeiro é voltado para quem recebe benefício mensal cujo valor é de um salário-mínimo e o segundo vai contemplar aqueles que têm direito a quantias superiores à R$ 1.518. Sendo assim, veja a seguir quando vai sair o décimo terceiro dos aposentados e pensionistas do INSS.

Para quem ganha até um salário-mínimo

Primeira parcela

NIS FINAL 1 RECEBE EM 24 de abril

NIS FINAL 2 RECEBE EM 25 de abril

NIS FINAL 3 RECEBE EM 28 de abril

NIS FINAL 4 RECEBE EM 29 de abril

NIS FINAL 5 RECEBE EM 30 de abril

NIS FINAL 6 RECEBE EM 02 de maio

NIS FINAL 7 RECEBE EM 05 de maio

NIS FINAL 8 RECEBE EM 06 de maio

NIS FINAL 9 RECEBE EM 07 de maio

NIS FINAL 0 RECEBE EM 08 de maio

Segunda parcela

NIS FINAL 1 RECEBE EM 26/05

NIS FINAL 2 RECEBE EM 27/05

NIS FINAL 3 RECEBE EM 28/05

NIS FINAL 4 RECEBE EM 29/05

NIS FINAL 5 RECEBE EM 30/05

NIS FINAL 6 RECEBE EM 02/06

NIS FINAL 7 RECEBE EM 03/06

NIS FINAL 8 RECEBE EM 04/06

NIS FINAL 9 RECEBE EM 05/06

NIS FINAL 0 RECEBE EM 06/06

Para quem ganha acima do piso nacional

Primeira parcela

NIS FINAL 1 e 6 RECEBE EM 02/maio

NIS FINAL 2 e 7 RECEBE EM 05/maio

NIS FINAL 3 e 8 RECEBE EM 06/maio

NIS FINAL 4 e 9 RECEBE EM 07/maio

NIS FINAL 5 e 0 RECEBE EM 08/maio

Segunda parcela

Número final 1 e 6: 02/06

Número final 2 e 7: 03/06

Número final 3 e 8: 04/06

Número final 4 e 9: 05/06

Número final 5 e 0: 06/06=

Valor do décimo terceiro do INSS 2025

De acordo com o INSS a quantia varia para cada segurado, visto que o cálculo leva em conta o valor do benefício recebido mensalmente e a quantidade de meses em que o pagamento foi feito.

Assim, os aposentados e pensionistas receberão na primeira parcela a quantia equivalente a 50% do valor do seu benefício, e a segunda parcela, por sua vez, terá descontos de Imposto de Renda, para aqueles que precisam pagar.

Vale ressaltar que os segurados que passarem a receber benefício do INSS a partir de maio, somente receberão o décimo terceiro no mês de novembro de 2025. O pagamento será feito em parcela única, juntamente com os benefícios pagos na referida competência, segundo o governo.

