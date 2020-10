Aprenda a calcular a aposentadoria com o Simulador do INSS em 4 passos

Como calcular a aposentadoria do INSS pode ter se tornado mais complicado com a Reforma da Previdência e as novas regras estabelecidas. Afinal, para quem está próximo de se apresentar, entender as regras de transição pode ser um pouco complicado.

Muitos não sabem o valor do benefício ou quando irão receber. Entretanto, é possível realizar o cálculo virtual através do próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com a calculadora do INSS, é possível verificar o tempo que falta para a aposentadoria e o valor do benefício, caso já tenha o direito. Assim, são sete tipos de cálculos disponíveis, com cinco referentes à aposentadoria por tempo de contribuição e outros dois relacionados à aposentadoria por idade. Igualmente, o serviço de Simular Aposentadoria já se adequa às mudanças da Nova Previdência. Veja os tipos de cálculos de aposentadoria:

Idade;

Tempo de contribuição;

Idade progressiva;

Transição por idade;

Sistema de pontos;

Pedágio 50%;

Pedágio 100%.

Como funciona o “Simulador de Aposentadoria”?

Com o cálculo já atualizado, o simulador leva em conta as regras de transição para segurador que já estavam na Previdência antes da transição e simula se havia direito adquirido. Dessa maneira, o cálculo considera os atuais valores que estão registrados na base de dados do INSS.

Segundo o INSS, o valor do benefício é calculado para os segurados que estão a menos de cinco anos de se aposentar ou já adquiriram o direito de fazer o pedido. Portanto, o cálculo considera os valores atuais, que estão na base de dados do INSS.

Através do simulador, o segurado tem acesso aos cálculos. Então, colocando seus dados, será mostrado os créditos e o valor do benefício. Mas se o solicitante ainda não possuir todos os requisitos, poderá gerar um arquivo que possui todos os detalhes e regras da simulação para acompanhar.

Todavia, por tratar-se de uma simulação, todas as informações devem ser verificadas e o INSS poderá solicitar documentos que comprovem todas as informações. Assim, o cálculo e seus resultados não tem validade legal para garantir a aposentadoria. O INSS deve fazer uma análise para comprovar o direito do segurado.

Como calcular a aposentadoria pelo “Meu INSS”?

Entre no site Meu INSS ou aplicativo. Clique em “Entrar”, caso tenha cadastro, ou “Cadastrar senha” e siga as instruções; Digite seu CPF e clique em “Avançar”; Digite sua senha e vá em “Entrar”; Na página inicial, escolha “Simular aposentadoria”.

A página seguinte, então, mostrará a simulação com os valores e regras que o segurado se encaixa. O simulador possui dois blocos. O primeiro mostrará o valor se o segurado tinha o direito de se aposentar antes da reforma, e o segundo, os valores de aposentadoria de acordo com as novas regras.

Além da calculadora do INSS, o portal permite que o segurado solicite aposentadoria, pensões, benefícios assistenciais, atualizar dados cadastrais e bloquear empréstimos consignados.