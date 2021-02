Como fazer a prova de vida 2021 do INSS Digital?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que a prova de vida 2021 poderá ser realizada através do próprio aplicativo do INSS Digital. Esta será a primeira vez que o serviço, que é obrigatório para a renovação do benefício, será feito online. Segundo o governo federal, 5,3 milhões de beneficiários não precisarão se deslocar até as agências.

O secretário especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, Bruno Bianco, afirmou que a mudança acontecerá gradativamente, já que o INSS possui cerca de 36 milhões de beneficiários. A prova de vida digital foi iniciada em agosto de 2021 como um projeto-piloto, do qual participaram apenas 500 mil beneficiários.

O que é a prova de vida do INSS?

A chamada “prova de vida” do INSS é essencial para a manutenção do serviço. Ela é obrigatória para todos os beneficiários que recebem a quantia por meio de conta-corrente, conta-poupança ou cartão magnético. Todo ano os segurados devem comprovar que estão vivos para os pagamentos continuarem, e também, evitar fraudes.

Até então, os beneficiários precisavam ir até as suas respectivas agências bancárias cadastradas no INSS. No local, apresentavam documento de identificação com foto ou passavam pelo atendimento de biometria.

Como funciona a prova de vida do INSS Digital?

Assim como a anterior, a prova de vida necessita de uma comprovação feita por meio de reconhecimento facial. A versão digital da prova disponível para mais de 5 milhões de brasileiros será feita pelo aplicativo Meu gov.br. O aplicativo Meu INSS vai ser usado pelo segurado para acompanhar o resultado após o procedimento.

Os usuários selecionados pelo INSS para realizada a prova de vida online precisam ter biometria cadastrada na Justiça Eleitoral ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por isso, nesta primeira versão oficial, foram selecionados segurados que tenham carteira de motorista ou título de eleitor. Também é importante ter celular com câmera fotográfica.

Veja como fazer

Se você for um dos selecionados para realizar a prova de vida do INSS Digital, vai precisar ter o aplicativo Meu Gov.br. Confira abaixo o passo a passo:

Acesse Play Store (Android) ou App Store (iOs);

Procure por “Meu Gov.br”;

Baixe o aplicativo em seu dispositivo;

Cadastra-se com suas informações;

Após a etapa de cadastramento, siga os encaminhamentos para a biometria facial;

Permita o uso da câmera do celular;

Faça a captura facial com os dados da CNH;

Fotografe o rosto de acordo com a área circular indicada;

A validação estará concluída.

Para acompanhar o resultado do procedimento acesse o aplicativo Meu INSS.

Prova de vida de 2020

Aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis, que não fizeram a prova de vida entre março e dezembro de 2020 não tiveram os benefícios bloqueados. A decisão do governo federal aconteceu por conta da pandemia da Covid-19, que dificultou a ida dos segurados até as agências bancárias.

Segundo o ministério da Economia, a prova de vida 2020 foi prorrogada para até 31 de janeiro de 2021. O bloqueio de pagamentos não acontece como previsto. Vale ressaltar que o procedimento físico da prova vida não está proibido, portanto, o segurado que optar por se deslocar poderá realizar o procedimento normalmente.