INSS 2021: benefícios com final 4 e 9 recebem pagamento hoje 4/2

Nesta quinta-feira (4), estão liberados os pagamentos de benefícios aos segurados do INSS 2021. Os pagamentos são realizados de acordo com o valor, acima ou abaixo de um salário mínimo, e conforme o número final do benefício. Hoje, então, os valores serão liberados para o final 9 para quem recebe até um salário mínimo e final 4 e 9 para quem recebe acima de um salário mínimo.

Calendário de pagamentos INSS 2021

Em suma, os segurados que recebem até um salário mínimo recebem os valores antes. Assim, os pagamentos do INSS 2021 referentes a janeiro foram feitos entre janeiro (dos números finais 1 a 5) e início de fevereiro. Os pagamentos seguirão durante a semana, e o último deve acontecer no dia 5 de fevereiro para o número final 5 e 0, para quem recebe mais de um salário mínimo, e final 0 para quem recebe até um salário mínimo.

De acordo com o INSS, o calendário de pagamentos do INSS 2021 foi feito da mesma forma que nos anos anteriores. Também é possível consultar essas datas no site ou aplicativo Meu INSS. Assim como verificar os valores dos benefícios devidos. Portanto, é preciso fazer login na plataforma. Ao clicar em “Calendário de Pagamento” na página inicial, é possível ainda baixar o calendário do INSS de 2020. Confira as datas:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

4 de fevereiro: final 4 e 9;

5 de fevereiro: final 5 e 0.

Onde encontrar o número final?

Para saber o dia correto do pagamento, conforme o calendário do INSS de 2021, o segurado deve saber o número do benefício. Cada benefício é composto por uma numeração única, e segue o padrão de 10 dígitos no formato “999.999.999-9”. O número para consultar o pagamento deve ser o último, assim desconsiderando o dígito.

As datas são referentes a todos os benefícios do INSS, e a divisão acontece somente entre os valores acima e abaixo de um salário mínimo e número final do benefício. Ou seja, aposentadorias, auxílios e outros. Atualmente, são cerca de 35 milhões de brasileiros que possuem direito a benefícios do INSS no Brasil.

Como sacar os benefícios do INSS?

Segundo a Caixa Econômica Federal, o beneficiário tem até 60 dias após a disponibilização dos recursos para sacar os benefícios com o seu cartão​. O beneficiário deve se dirigir a uma Agência Caixa com os documentos necessários e o cartão magnético da Previdência Social, e quem não puder comparecer deve nomear um procurador autorizado pelo posto do INSS para efetuar o saque. Portanto, os documentos são:

Documento oficial de identificação com foto

Número do benefício

Leia também:

Renovação da CNH em 2021: veja as data para não perder o prazo

Novo Bolsa Família: veja o que muda a partir de fevereiro