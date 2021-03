INSS alerta aposentados que ligações sobre prova de vida são golpe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou uma nota informando sobre golpes que estão realizados em nome do órgão. Segundo o INSS, golpistas estão entrando em contato com aposentados e pensionistas pelo telefone para solicitar que façam prova de vida online.

Conforme as informações divulgadas pelo INSS, os fraudadores entram em contato com as vítimas e ainda solicitam que uma foto seja encaminhada via aplicativo de mensagens. O Instituto, no entanto, alerta que não realiza contato telefônico sobre o procedimento de prova de vida.

O INSS alerta os aposentados ou pensionistas para que, caso recebam ligações do tipo, não forneçam nenhum dado pessoal.

Prova de vida dos aposentados é suspensa

O Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da União uma nova instrução normativa que suspende até 31 de maio o recadastramento anual de aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis.

Segundo a medida, após essa data o beneficiário deverá fazer a comprovação de que está vivo para a continuidade do pagamento de proventos e pensões e recebimento de eventuais retroativos. Até lá, estarão suspensas as visitas técnicas para fins de prova de vida.

No entanto, está previsto que as Unidades de Gestão de Pessoas poderão receber solicitações de restabelecimento excepcional dos pagamentos de proventos e pensões suspensos por meio do “módulo de Requerimento do Sigepe, tipo de Documento ‘Restabelecimento de Pagamento – covid-19′”.

A suspensão da necessidade da prova de vida é uma das medidas de proteção visando o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.

Confira a nota do INSS na íntegra