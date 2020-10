Contribuintes do INSS ainda podem solicitar a aposentadoria por idade neste ano, observando se as regras de transição se qualificam. Saiba mais:

Saiba as regras para solicitar a aposentadoria por idade em 2020

A partir da Reforma da Previdência e as novas regras de transição divulgadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). São três principais regras de transição para aqueles que irão solicitar a aposentadoria por idade do INSS ainda neste ano. Apesar de definir uma idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens, aqueles que estão próximos de se aposentar podem entrar em uma das regras.

Ao todo, são cinco regras de transição. Algumas delas se referem as regras de transição por idade, que os contribuintes que se adequarem nos requisitos podem acatar.

Idade mínima

Segundo a regra da idade mínima progressiva, para que o cidadão complete as condições necessárias para a posentadoria em 2020, é exigido mais seis meses de idade. Ou seja, anteriormente exigia-se 56 anos de idade e 35 de contribuição para mulheres, e 61 anos de idade e 35 anos de contribuição para homens. Entretanto, agora exige-se :

61 anos e seis meses de idade para homens, com o mínimo de 35 anos de contribuição;

56 anos e seis meses de idade para mulheres, com mínimo de 30 anos de contribuição.

Pontuação

Uma das regras de transição está na aposentadoria por pontos, que é onde há a coma da idade com o tempo de contribuição. Antes, a exigência era que a soma resultasse em 86 pontos para as mulheres e 96 para homens. Em 2020, então, a pontuação aumenta e a soma deve ser de 87 pontos para mulheres e 97 para homens

Transição por idade

Para aqueles que desejam se aposentar ainda em 2020, as regras da aposentadoria por idade sofreram modificações. A regra de transição por idade serve para as mulheres.

Anteriormente, a idade mínima para aposentadoria era de 60 anos. Assim, ela subirá seis meses por ano até chegar a 62 anos, em 2023. O tempo mínimo de contribuição continua sendo 15 anos.

Portanto, para quem fez ou faz aniversário no segundo semestre, a espera será maior. Por outro lado, se os requisitos de uma das regras de transição já haviam sido cumpridos no ano anterior, é possível se aposentar pelas normas antigas.

Como solicitar a aposentadoria?

Desde 2018, o processo de solicitação de aposentadoria por idade pode ser feito pela internet. Assim, o processo pode ser realizado na plataforma Meu INSS, plataforma onde os segurados tem acesso a serviços previdenciários. Os documentos necessários são:

Documento de identificação;

Carteira de Trabalho;

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);

Comprovante de residência;

Requerimento por escrito;

Comprovantes de períodos de atividade especial, no exterior e rural.

Portanto, para solicitar a aposentadoria basta entrar na plataforma Meu INSS, clicar no serviço “pedir aposentadoria” e preencher as informações conforme solicitado.