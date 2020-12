Saiba como acessar aplicativo Meu INSS e solicitar serviços online

Na plataforma Meu INSS, o segurado do órgão consegue acessar mais de 90 serviços pelo celular, sem a necessidade de ir até uma agência. Está disponível em site e também em aplicativo. Entenda como entrar e como usar a ferramenta.

Como acessar a plataforma do Meu INSS?

A plataforma Meu INSS pode ser acessada através de site ou aplicativo, ambas as opções podem ser feitas pelo próprio celular do segurado. O endereço do site é: gov.br/meuinss. Então, basta ter um aparelho com internet para entrar. Além disso, para baixar a plataforma, basta procurar por “Meu INSS” na loja de aplicativos do celular e clicar na opção de baixar.

Como fazer o cadastro no Meu INSS?

O próximo passo para usar o aplicativo é efetuar um cadastro. O mesmo deve ser feito no portal Gov.br, plataforma que unifica os canais digitais do governo federal. Para esse processo é preciso informar o CPF, nome completo e data de nascimento. Bem como, responder a perguntas sobre inscrição no INSS.

Para finalizar, a orientação é criar uma senha de no mínimo oito dígitos para conseguir efetuar login no Meu INSS. Além disso, também há a opção de adquirir uma senha provisória no internet banking de instituições bancárias autorizadas. São elas: Banco do Brasil, Banese, Banrisul, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Santander e Sicoob.

Como usar aplicativo?

Então, depois de efetuar o cadastro, o segurado pode fazer o login no Meu INSS e solicitar os serviços que desejar. Na tela inicial, há sugestões de alguns itens e para acessá-los, basta clicar sobre eles e seguir as orientações seguintes. É possível, por exemplo, ver o calendário de pagamentos de benefícios e marcar perícia médica.

Serviços online da Previdência Social

Há variados tipos de serviços que podem ser feitos de maneira online, pelo site ou aplicativo Meu INSS. Dentre eles, extratos e solicitação de benefícios. Confira:

Perícias médicas: no aplicativo é possível agendar e acompanhar o resultado do procedimento.

Benefícios: o segurado pode dar entrada nos benefícios do INSS através do aplicativo, tens como , salário-maternidade, aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, podem ter concessão de maneira automática, sem a necessidade de ir até agência.

Extratos: na plataforma é possível tirar diferentes extratos, dentre eles o Extrato de Pagamento, Extrato Previdenciário (CNIS), Empréstimos Consignados e Extrato para Imposto de Renda.

