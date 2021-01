Confira como sacar o dinheiro do INSS e dicas para receber o benefício

Receber os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social pode ser uma das dúvidas dos segurados. Ao solicitar o benefício e ter a aprovação, os aposentados e pensionistas do INSS recebem em casa um cartão magnético que não é vinculado a nenhuma conta. Entenda como sacar o dinheiro do INSS:

Como sacar os benefícios do INSS?

Com o cartão magnético, o beneficiário realizará o saque do dinheiro do seu benefício em qualquer lotérica, terminais de autoatendimento, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa Econômica Federal. Em resumo, o saque pode ser feito ao utilizar a senha cadastrada. Portanto, para sacar o benefício do INSS, o segurado deve se dirigir a uma Agência Caixa com os documentos necessários e o cartão magnético da Previdência Social, e quem não puder comparecer deve nomear um procurador autorizado pelo posto do INSS para efetuar o saque. Os documentos são:

Documento oficial de identificação com foto

Número do benefício

Como receber os valores em conta corrente?

O segurado também pode receber o benefício em sua conta. Para isso, ele deve solicitar na agência bancária que faça a transferência do recebimento do benefício na sua conta pessoal. Entretanto, é possível que tenha que arcar com o pagamento de taxas, como a de manutenção e movimentação da conta.

Como funciona o pagamento do INSS?

Os pagamentos acontecem de acordo com o calendário definido pela Caixa Econômica, que segue de acordo com o número do benefício e a quantidade de salários mínimos recebidos. Assim, a prioridade é de quem recebe até um salário mínimo. Após o depósito para os grupos prioritários, o instituto paga o segundo que consiste naqueles que recebem benefícios maiores que um salário mínimo. O pagamento acontece para dois tipos de segurados por dia.

Qual o prazo para sacar o benefício do INSS?

Segundo a Caixa Econômica Federal, então, existe um prazo para os beneficiários retirarem os pagamentos e sacar os valores do INSS. São 60 dias para retirar o dinheiro nas agências bancárias do país, e a contagem começa a valer na data em que for realizado o pagamento do benefício.

Calendário INSS 2021

De acordo com o INSS, o calendário de pagamentos do INSS 2021 foi feito da mesma forma que nos anos anteriores. Também é possível consultar essas datas no site ou aplicativo Meu INSS. Assim como verificar os valores dos benefícios devidos. Portanto, é preciso fazer login na plataforma. É possível ainda baixar o calendário do INSS de 2020, ao clicar em “Calendário de Pagamento” na página inicial.

Onde encontrar o número final?

Para saber o dia correto do pagamento, conforme o calendário do INSS de 2021, o segurado deve saber o número do benefício. Cada benefício é composto por uma numeração única, e segue o padrão de 10 dígitos no formato “999.999.999-9”. O número para consultar o pagamento deve ser o último, assim desconsiderando o dígito.

