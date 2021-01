Saiba como consultar sua situação no auxílio emergencial 2021

Na última segunda-feira (25), a Caixa Econômica Federal liberou o saque das últimas parcelas do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em novembro. Hoje (27) é vez daqueles que fazem aniversário em dezembro.

Vão poder ser resgatadas parcelas do auxílio original, de R$ 600, e do auxílio-extensão, de R$ 300. É possível também tirar dúvidas fazer uma consulta sobre sua situação a respeito do recebimento do auxílio emergencial no site do Dataprev.

Consulta do Auxílio Emergencial

O governo federal criou uma ferramenta de pesquisa sobre o auxilio emergencial para tirar dúvidas sobre o programa. É possível acessar os dados apenas com alguns dados em mãos.

A consulta é simples e pode ser feita tanto pelo site www.cidadania.gov.br/consultaauxilio quanto pelo https://consultaauxilio.dataprev.gov.br. Que podem ser acessados por celulares, computadores ou tablets.

Para ter acesso às informações é preciso adicionar dados, como CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe do beneficiário. Depois de inserir um dos documentos, vai surgir uma tela com as informações de todas as etapas do processamento do benefício na Dataprev. Lá, o cidadão pode consultar e tirar as dúvidas que lhe forem necessárias.

Benefício extra

Na quinta-feira (28) o governo vai liberar mais de R$ 248 milhões de auxílio emergencial para 196 mil pessoas. A decisão, publicada ontem no Diário Oficial da União, veio após analise das contestações de suspensão do auxilio pelos beneficiários.

Esse grupo inclui cerca de 191 mil pessoas que contestaram a suspensão do benefício no site da Dataprev, entre 7 e 16 de novembro e entre 13 e 31 de dezembro de 2020. Além de cinco mil pessoas que tiveram os pagamentos reavaliados em janeiro de 2021.

Segundo informações da Agência Brasil, das 196 mil pessoas que vão receber o auxilio, há 8,3 mil que receberão a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parcelas do beneficio. Outras 40,9 mil pessoas receberão as três últimas parcelas. Cerca de 68,1 mil cidadãos, receberão a quarta e a quinta parcelas. Por fim, 78,3 mil vão ficar somente com a quinta parcela.

Auxilio emergencial

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados. O programa federal visa fornecer proteção emergencial aos trabalhadores no período da crise causada pela pandemia do Coronavírus em 2020. O beneficio é resgatado por meio da Caixa Econômica Federal.