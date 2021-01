Veja a tabela de descontos do INSS em 2021 e saiba quanto pagar

A partir da divulgação do resultado da inflação em 2020, o Ministério da Economia oficializou os reajustes para benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A portaria SEPRT/ME nº 477/2021, publicada ontem (13) no Diário Oficial da União, também apresentou a tabela de descontos do INSS em 2021.

O salário mínimo para este ano ficou definido em R$ 1.100, trata-se de um reajuste de 5,26%, menor do que o resultado da inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) fechou o ano de 2020 em alta de 5,45%. A variação desse indicador serve como base para os reajustes de pagamentos do INSS.

Sendo assim, as aposentadorias, pensões e demais benefícios acima de um salário mínimo serão atualizados em 5,45%. Com essa alteração, o teto dos INSS passou a ser de R$ 6.433,57.

Tabela de descontos do INSS em 2021

Com o salário mínimo de R$ 1.100 neste ano, as faixas de recolhimento à autarquia também devem ser atualizadas. Confira a nova tabela de descontos do INSS em 2021 para empregados com carteira assinada, domésticos e trabalhadores avulsos:

Salário de contribuição até 1.100,00: alíquota de 7,5%

Salário de contribuição de 1.100,01 até 2.203,48: alíquota de 9%

Salário de contribuição de 2.203,49 até 3.305,22: alíquota de 12%

Salário de contribuição de 3.305,23 até 6.433,57: alíquota de 14%

Desconto é progressivo

Ademais, essas novas taxas começaram a ser recolhidas a partir de fevereiro, com contribuições referentes às remunerações de janeiro. Ao passo que que as contribuições de dezembro do ano passado, que são feitas em janeiro deste ano, continuam seguindo a tabela anterior.

Desde que a reforma da Previdência entrou em vigor, em novembro de 2019, o desconto dos salários de contribuição do INSS passaram a ser progressivos. Sendo assim, não se cobra apenas uma alíquota sobre a remuneração, mas sim sobre a parte do salário que se encaixa em cada faixa de recolhimento.

Na prática, isso faz com que a taxa descontada no total seja menor. Para quem recebe acima de R$ 6.433,57, o desconto em 2021 deve ser de R$ 751,99. Veja dois exemplos, seguindo a tabela de descontos do INSS:

Trabalhador que recebe R$ 1.500

Esse segurado do INSS, deverá ter o desconto de 7,5% sobre R$ 1.100 na primeira faixa de contribuição, o que resulta em R$ 82,50. Depois, deve descontar mais 9% sobre os R$ 400 restantes, o que é igual a R$ 36. No total, serão descontados R$ 118,50.

Trabalhador que recebe R$ 2.000

Esse segurado do INSS deverá ter o desconto de 7,5% sobre R$ 1.100, o que resulta em R$ 82,50. Em seguida, deve aplicar a alíquota de 9% sobre os R$ 900 restantes, o que é igual a R$ 81. No total, a contribuição mensal será de R$ 163,50.

