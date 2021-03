Jornalista do NYT vende coluna em NFT por mais de R$ 3,2 milhões

A moda crescente da venda de artigos exclusivos e únicos de token não fungível (NFT) ganhou um adepto que pode até servir de exemplo para jornalistas, escritores e veículos de imprensa em todo o mundo.

O jornalista Kevin Roose, colunista de tecnologia do New York Times, anunciou a novidade em uma série de postagens no Twitter. “Por que um jornalista também não pode entrar para a festa dos NFTs?”, disse ele ao dar início às explicações da iniciativa.

E a iniciativa teve um resultado bastante animador para a categoria. O formato digital da coluna foi vendido, na quinta-feira, 25, por 350 Ethereums (ETH), o equivalente a US $ 563 mil (ou pouco mais de R$ 3,2 milhões).

O artigo falava sobre a própria iniciativa de Roose de testar o mercado e ampliar o alcance das obras digitais de NFT.

A obra, que teve um leilão que durou 24 horas, foi adquirida por um usuário chamado de Farzin (@3FMusic). O jornalista comentou o ocorrido em outra postagem. “Estou olhando para o meu monitor e rindo incontrolavelmente”, brincou.

New York Times e NFT

Segundo ele, todo o valor arrecadado, descontando os 15% de comissão da plataforma que realizou o leilão, será doado ao Fundo de Casos Mais Necessitados do [New York] Times, uma iniciativa global que arrecada dinheiro para os menos afortunados, já tendo arrecadado mais de US $ 300 milhões desde sua fundação em 1911.

Em um memorando à equipe, a liderança do Times disse que criaria um comitê para garantir que o trabalho externo de seus jornalistas não interferisse em suas obrigações regulares.

“O comitê analisará principalmente projetos externos que tenham o potencial de serem competitivos com nosso jornalismo e negócios, possam entrar em conflito ou desviar sua atenção do seu trabalho ou do The Times, envolver pagamento ou possam ser cobertos de qualquer outra forma pelas políticas definidas pela Política de Ética Manual de Jornalismo ”, disse o jornal.