Lista de aprovados do auxílio emergencial 2021: saiba como consultar

A nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial tem previsão de iniciar no começo de abril. Bem como no ano passado, o governo federal deve divulgar a lista de aprovados do auxílio emergencial 2021, prevista para a próxima quinta-feira, dia 1º.

A consulta de quem receberá o benefício pode ser feita de forma individual. Quem já recebeu o auxílio no ano passado pode entrar no site do Dataprev para consultar se a concessão dos valores continua.

Como consultar a lista de aprovados do auxílio emergencial 2021?

Acesse o Portal de Consultas do Governo Federal (https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/); Informe o nome completo; Nome da mãe (caso não tenha registro de mãe, basta selecionar a opção Mãe desconhecida); Data de nascimento; Selecione a opção não sou um robô, em seguida, clique em enviar.

Pronto! Caso você seja um beneficiário, o crédito aparecerá junto a data de disponibilidade do benefício.

Quem vai receber o auxílio emergencial 2021?

Confira, a seguir, a lista de condições para receber o auxílio emergencial em 2021.

Trabalhadores informais;

Beneficiários do Bolsa Família;

Renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300);

Renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 550);

Quem recebeu o auxílio emergencial no ano passado.

Lista de quem não tem direito ao auxílio emergencial

Trabalhadores com carteira assinada;

Quem recebeu o auxílio emergencial em 2020, mas não movimentou o dinheiro;

Quem teve o auxílio emergencial ou residual cancelado em 2020;

Cidadãos que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do abono salarial e Bolsa Família;

Quem mora no exterior;

Quem está preso em regime fechado ou tenha o CPF vinculado ao auxílio reclusão;

Pessoas com menos de 18 anos de idade, com exceção de mães adolescentes;

Estagiário, residente médico ou residente multiprofissional e beneficiário de bolsa de estudo.

Qual o valor do auxílio emergencial 2021?

O valor médio do auxílio emergencial deste ano é de R$ 250, mas os beneficiários poderão receber parcelas de R$ 150 e R$ 375, dependendo da composição familiar.

Famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres recebem parcelas de R$ 250;

Pessoas que moram sozinhas recebem parcelas de R$ 150;

Mulher provedora de família monoparental (mãe solteira) recebem parcelas de R$ 375.

