Loterias Caixa não fazem sorteios no feriado de 12 de outubro; veja calendário

Nesse 12 de outubro de 2024, as loterias da Caixa não farão nenhum sorteio, em virtude do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesse sábado. Com isso, hoje estão suspensas as extrações da Loteria Federal e Mega-Sena.

Quando as loterias voltam?

Com o feriado no sábado, a Caixa antecipou para sexta os concursos que sairiam hoje, a exemplo da Federal e Mega-Sena, e agora retornam na quarta-feira que vem. Já as loterias que são diárias, como a Lotofácil e Quina, terão suas apostas abertas de novo na segunda-feira, 14.

As lotéricas também podem estar fechadas nesse sábado, mas aqueles com expediente poderão fazer apostas para a próxima semana. Outra forma de apostar é pelo site oficial da Caixa.

Próximos sorteios

Veja qual o prêmio estimado para os sorteios de sábado cada loteria

Quina concurso 6403 - tem o prêmio acumulado em R$ 4.400.000,00

Lotofácil concurso 3066 - tem o prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Dia de Sorte concurso 894 - tem o prêmio estimado em R$ 900 mil.

Mega-Sena concurso 2702 - tem o prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Loteria Federal concurso 5853 - tem o prêmio estimado em R$ 500 mil.

Dupla Sena concurso 2643 - tem o prêmio estimado em R$ 35.000.000,00

Feriado de Nossa Senhora Aparecida

O dia 12 de outubro é um feriado nacional em todo o Brasil, garantido por lei, em celebração à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país. A data foi instituída em 1980, pela Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980. Nesse dia, é comum que igrejas e paróquias de todo do Brasil realizem comemorações e missas em homenagem à Santa, assim como coroações.

A data também comemora o Dia das Crianças no Brasil, mas sem força de feriado. A homenagem existe desde o dia 5 de novembro de 1924, quando o presidente Artur Bernardes oficializou 12 de outubro como o Dia das Crianças.

