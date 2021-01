Maior do país: salário mínimo 2021 no Paraná é de R$ 1.696,20

Após o governo federal estipular o salário mínimo para 2021, o estado do Paraná divulgou os valores do seu salário mínimo regional para este ano, que irá variar entre R$ 1.467,40 e R$ 1.696,20. Os salários vão alternar conforme a categoria, de acordo com decisão do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (Ceter), que é vinculado à Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

Reajuste regional no Paraná

Os novos valores devem entrar em vigor nos próximos dias e serão válidos até 31 de dezembro deste ano. O reajuste do salário mínimo 2021 será de 6%, na comparação com o salário regional paranaense de 2020. De acordo com o governo do estado, o cálculo foi feito com base no índice do salário mínimo nacional mais 0,7%, que representa metade do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019.

Dessa forma, o Paraná segue tendo o maior salário mínimo regional do Brasil. Os valores do Paraná são de 33,4% a 54,42% superiores ao salário mínimo nacional aprovado no ano passado, que passou de R$ 1.045,00 para R$ 1.100,00.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Confira abaixo como ficam os pisos salariais no Paraná:

Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca: R$ 1.467,40;

Trabalhadores de serviços administrativos, serviços gerais, de reparação e manutenção, empregados domésticos e vendedores do comércio em lojas e mercados: R$ 1.524,60;

Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais: R$ 1.577,40;

Técnicos de nível médio: R$ 1.696,20.

O governo declarou que os valores não valem para os trabalhadores que têm piso salarial definido por lei federal, acordo coletivo e convenção ou servidores públicos.

Salário mínimo federal 2021

O presidente Jair Bolsonaro decretou a medida provisória (MP) que estabelece o salário mínimo no valor de R$ 1.100, que está valendo desde 1 de janeiro de 2021. O novo valor é superior aos R$ 1.088 previstos pelo governo federal na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A alta recente da inflação fez a equipe econômica rever a sua estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), usado para definir o reajuste.

Segundo informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo serve de referência para 49 milhões de trabalhadores no Brasil.