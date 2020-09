A agência de notícias US News and Report divulgou seu relatório anual das maiores economias no mundo. Com poucas alterações do ano passado para este, o relatório traz superpotências que mantém a soberania, mas enfrentam dificuldades.

As maiores economias do mundo em 2020 são os países que lideram o cenário político através de seu poder econômico e militar. Essas nações impulsionam as movimentações da economia mundial com suas decisões.

Sendo assim, é interessante acompanhar quem são esses atores e como têm se comportado frente à crise do coronavírus. Dessa forma, é possível compreender melhor o que se passa no mundo. Assim, você poderá fazer investimentos e planos para o futuro mais acertados.

Por isso, a agência US News and World Report produz um relatório sobre o tema todos os anos. Nele, a influência de cada país é analisada com base em seu peso econômico, político e militar na mundo. Além disso, mais de 20 mil pessoas de diversas nações são entrevistadas no processo. Conheça os resultados desse trabalho.

As 5 maiores economias do mundo em 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Pouco mudou na lista das maiores economias do mundo esse ano. Com exceção de dois países que trocaram de lugar no ranking, os top 10 continuam sendo os mesmos.

O Brasil infelizmente não está nessa lista. Ainda assim, nosso país passou da 30ª para a 24ª posição. Descubra quais foram consideradas as 5 maiores economias do mundo em 2020.

1. Estados Unidos

Os Estados Unidos da América ainda são o mais poderoso país do mundo, tendo a maior economia do planeta. Além disso, seu orçamento militar também é o mais alto dentre todos os países. A Casa Branca injetou 649 bilhões de dólares em suas forças armadas apenas em 2018.

Além disso, o país segue como líder da chamada Guerra ao Terror. Para isso, reforça suas alianças através de doações generosas a exércitos de nações aliadas. Por exemplo, somente em 2017, suas remessas a outros países totalizaram 35 bilhões de dólares em alívio econômico. Em apoio militar, foram 15 bilhões de dólares.

Ao mesmo tempo, a nação se mantém como o maior contribuinte da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). A aliança militar intergovernamental a mantém ligada a outros 29 países.

2. Rússia

Assim como a China, terceiro país na lista, a Rússia também se destaca pelo poderio militar. Envolto em uma série de polêmicas quanto a seus avanços tecnológicos recentes, o país não se deixou abalar. Por exemplo, o presidente Vladimir Putin anunciou recentemente o desenvolvimento de armas hipersônicas.

Porém, a grande polêmica do ano para a nação é mesmo sua vacina Sputnik-V. Seu desenvolvimento e testes foram vagamente documentados. Logo, o avanço tecnológico foi recebido com desconfiança pela comunidade científica internacional. No entanto, negociações para testagens maiores já estão sendo feitas, inclusive com o Brasil.

3. China

Misteriosa e imponente, a China figura há anos entre as maiores economias do mundo. Assim, ameaça cada vez mais a soberania ocidental. Governada pelo Partido Comunista desde 1949, a nação desafia historiadores e economistas que tentam categorizar sua política e estratégia econômica.

De qualquer forma, o que sabemos é que o gigante asiático foi um dos únicos países a se manter em crescimento esse ano. De fato, o PIB da China chegou a ver um aumento de 11% no segundo semestre. No entanto, isso foi seguido de um tombo de 10% no terceiro.

Porém, o país vem trabalhando em sua estratégia de autossuficiência e fortalecimento das ligações com países vizinhos. Dessa forma, acredita-se em uma recuperação econômica para o quarto trimestre.

4. Alemanha

Primeiro dos países da zona do Euro a figurar na lista, a Alemanha se manteve na mesma posição do ano anterior. A quarta maior economia do mundo em 2020 foi fortemente impactada pela coronavírus.

No entanto, a nação tem larga experiência com crises e agiu rápido. Dessa forma, a Alemanha trabalha em diversos pacotes de recuperação econômica, seja no âmbito nacional quanto em cooperação com a União Européia.

5. Reino Unido

Já abalado pela crise política e econômica relacionada ao Brexit, o Reino Unido surpreende ao manter sua posição. Apesar de ter sofrido a maior queda de PIB dentre as maiores economias do mundo, o país segue em 5º lugar.

No entanto, talvez o pior esteja por vir. Em declaração pública, o Ministro das Finanças Rishi Sunak disse que tempos difíceis estão chegando. “Centenas perderam seus empregos e muitos mais perderão nos próximos meses.” disse o Sunak.

Impactos da Pandemia

Até mesmo as maiores economias do mundo sentem os impactos da crise causada pelo Covid-19. Enquanto o PIB da Alemanha caiu 10% no segundo semestre, o Reino Unido amarga a maior recessão de sua história.

Ao mesmo tempo, o Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos prevê uma perda de 7,9 trilhões de dólares na próxima década. Assim, o país se prepara para uma redução de 3% em seu Produto Interno Bruto.

Para virar o jogo, pacotes de alívio econômico estão sendo debatidos por Republicanos e Democratas. Porém, os partidos parecem longe de acordos e o ano eleitoral acirra discordâncias.

Além disso, mesmo a China, menos afetada das maiores economias do mundo, passa por dificuldades. Por exemplo, em sua primeira contração desde janeiro de 1990, o setor industrial chinês caiu 13,5% em relação ao ano interior. No entanto, especialistas apostam em uma rápida recuperação.

De acordo com Liang Huang, economista-chefe da China International Capital Corporation, a situação deve melhorar em breve. Em entrevista ao jornal oficial do governo, o especialista afirmou acreditar que o país feche o ano com crescimento de 6% do PIB.

Assim, resta torcer para que essas iniciativas corram da melhor maneira. Para o bem da economia desses países e de todos os que com eles se relacionam política e comercialmente.