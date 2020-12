MEI: Saiba o que muda com o novo Portal do Empreendedor

Desde o início do mês, os microempreendedores individuais (MEIs) contam com um novo site do Portal do Empreendedor. Que se trata do canal oficial do grupo e disponibiliza variados serviços online. A atualização da página inicial tem o objetivo de facilitar o acesso a esses serviços, como é o caso da abertura de um MEI e de solicitação de empréstimos.

As mudanças foram realizadas com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). E levaram em consideração as informações mais acessadas do portal.

Como informou a Agência Sebrae de Notícias, o Coordenador-Geral de Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, Fábio Silva, disse que: “As mudanças estão alinhadas à estratégia digital do governo federal voltada ao MEI. Nossa prioridade é trazer a informação de maneira simples e direta, permitindo ainda mais agilidade ao empreendedor que precisa se formalizar”.

Novo endereço do Portal do Empreendedor

Os novos endereços do Portal do Empreendedor são: gov.br/empreendedor ou gov.br/mei. Anteriormente o acesso era feito por meio do link: www.portaldoempreendedor.gov.br. Nota-se que até o dia 31 de dezembro, quem acessar pelo site antigo será redirecionado ao portal atualizado.

Nesse sentido, o Portal do Empreendedor foi integrado ao projeto do Portal gov.br, que unifica os canais digitais do governo federal. Para acessar as informações do MEI diretamente neste portal é necessário ir até a seção Empreendedor do item “Empresas & Negócios”.

Serviços do novo site do MEI

Ao entrar no novo site do MEI, o Portal do Empreendedor, o empresário se depara com três seções em destaque. A primeira delas é a “Quero ser MEI”, na qual o cidadão pode efetuar o processo de formalização e obter informações sobre o que é ser MEI.

Em seguida, há a seção “Já sou MEI”. Nela é possível gerar boleto de pagamento da contribuição mensal e realizar a declaração anual de faturamento. Bem como, solicitar dispensa de alvará e licença e fazer a baixa do MEI, entre outros.

Por fim, a área de “Crédito” tem acesso a informações sobre linhas de crédito para a categoria. Como é o caso do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), Programa de Simplificação do Acesso a Produtos e Serviços Financeiros para os Pequenos Negócios(CREDMEI – CREDMPE) e Crédito Capital de Giro PEAC Maquininhas.

