Mercado Livre abre 7,2 mil vagas no Brasil e dobra operação

O Mercado Livre anunciou, na terça-feira, 6, que duplicará seu quadro de funcionários em 2021. Dos cerca de 16 mil novos postos diretos de trabalho em toda a América Latina, sendo mais de 7.200 contratados para operações no Brasil. Com isso, a empresa busca ampliar sua rede logística na região e fortalecer as áreas de TI, serviços financeiros e de produtos que geram soluções tecnológicas para todo o seu ecossistema.

Após ter encerrado 2020 com um quadro de 15.545 colaboradores, a expectativa da empresa é fechar o ano com mais de 32 mil funcionários, apenas considerando os empregos diretos. Um crescimento de 100% em relação ao ano passado. O plano envolve quase quadruplicar o número de pessoas que atuam na área de logística e adicionar quase quatro mil novos empregos na área de TI. Há, também, vagas de Mercado Pago, marketing, etc.

Vagas no Mercado Livre

“As vagas no Mercado Livre são abertas para todas as pessoas […] Queremos aproveitar a oportunidade para trazer ainda mais diversidade para dentro da companhia e promover um ambiente com múltiplas perspectivas de vida. Acreditamos que essa diversidade é poderosa para impulsionar nossa vocação para a inovação e tecnologia, e também para contribuir com um ciclo novo de reconstrução da economia pós-pandemia”, ressalta Patrícia Monteiro, Diretora de People para o Mercado Livre no Brasil, por meio de nota enviada à imprensa.

Em relação à distribuição de vagas por país, além dos mais de 7.200 no Brasil, serão somados 4.700 colaboradores no México, 2.800 na Argentina, 850 na Colômbia, 300 no Chile e 150 no Uruguai. As operações no Peru e na Venezuela permanecerão inalteradas.

Os novos postos de trabalho serão oferecidos a todos níveis de experiência e senioridade, com oportunidades de acesso ao primeiro emprego. O processo de avaliação e contratação é baseado nos princípios culturais do Mercado Livre. Além de compartilhar a missão organizacional, a empresa busca pessoas que queiram assumir riscos, que possam trabalhar em equipe, abertas às mudanças e que possam executar tarefas com excelência e também se divertir. É possível encontrar as vagas disponíveis em jobs.mercadolibre.com .

“Esse crescimento nos permitirá fornecer o primeiro emprego a milhares de pessoas em toda a América Latina. Estamos cientes de nosso papel social cada vez mais relevante. Este crescimento do emprego direto também irá gerar outros empregos em toda a cadeia de valor e nas centenas de milhares de PMEs que usam nosso ecossistema “, diz Patrícia.