Mutirão do MEI vai até quarta (22/6); como participar

Mutirão do MEI é promovido pelo Sebrae em parceria com a TV Tem Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a TV Tem realiza entre os dias 21 e 22 de junho o Mutirão do MEI em algumas cidades de São Paulo. O objetivo da ação, que acontece das 9h às 16h, é auxiliar os microempreendedores que possuem algum tipo de débito com a Receita Federal e desejam regularizar sua situação ou receber orientação sobre outros serviços.

O que é o Mutirão do MEI e como participar

De acordo com a TV Tem, o microempreendedor que buscar o atendimento até esta quarta-feira (22) poderá realizar uma série de serviços, são eles: formalização do MEI, emissão das guias de pagamento ou consulta, orientação sobre o parcelamento de dívidas com a Receita Federal e entrega da declaração de faturamento.

Além disso, também estarão disponíveis serviços de orientação para aqueles microempreendedores que exercem atividades que necessitam de licenciamentos municipais da vigilância sanitária ou do meio ambiente, por exemplo.

O microempreendedor que deseja aproveitar a oportunidade deverá comparecer a uma das unidades do Sebrae espalhadas pelos 140 municípios que fazem parte da cobertura da TV Tem. Já a lista de documentos varia de acordo com o serviço que será procurado.

Quem já é MEI mas possui alguma dívida com a Receita poderá aderir ao parcelamento do débito durante o mutirão. Nesse caso, é preciso informar o CNPJ da empresa e o CPF do titular. Para quem declara imposto de renda também é necessário levar o número da última declaração. Já para quem não declara será preciso informar o título de eleitor.

No caso da entrega da declaração de faturamento, além do CNPJ e do CPF também é preciso levar o balanço da empresa com os dados de faturamento dos últimos anos.

Para quem deseja se formalizar como MEI, é preciso levar um documento de identificação com foto, podendo ser RG ou CNH, CPF e comprovante do endereço. Além disso, o cidadão deverá apresentar o número de cadastro do imóvel onde funcionará seu empreendimento.

No atendimento ele deverá informar qual atividade pretende exercer como MEI, a força de atuação, e-mail e celular, além do usuário e senha do Gov BR. Para quem não possui cadastro, a inscrição será realizada durante o mutirão.

Onde tem Mutirão do MEI?

A ação beneficiará microempreendedores de cerca de 130 cidades que estão no raio de atuação da TV Tem. Dessa forma, para participar do Mutirão do MEI será preciso comparecer a um dos postos de atendimento do Sebrae dos municípios paulistas que fazem parte da ação. A emissora disponibilizou em seu site uma lista com os pontos de atendimento, é possível conferir os locais na página do Mutirão do MEI da TV Tem.

Sorocaba Araçariguama Angatuba Araçoiaba da Serra Boituva Capela do Alto Cerquilho Iperó Itapetininga Itu Mairinque Piedade Pilar do Sul Porto Feliz Salto Pirapora São Miguel Arcanjo São Roque Sorocaba Tapiraí Tatuí Tietê Votorantim São José do Rio Preto Bady Bassit Bálsamo Catanduva Ibirá Itajobi Marapoama José Bonifácio Mendonça Mirassol Mirassolandia Monte Aprazível Nova Aliança Nova Granada Novais Novo Horizonte Olímpia Palestina Palmares Paulista Paulo de Faria Pindorama Potirendaba Sales Tabapuã Tanabi Ubarana Zacarias Bauru Agudos Avai Bariri Barra Bonita Sebrae Aqui Boracéia Araraquara Cafelândia Cabrália Paulista Dois Córregos Duartina Guaiçara Guarantã Iacanga Igaraçu do Tietê Itapuí Itápolis Jaú Lins Lençóis Paulista Macatuba Mineiros do Tietê Paulistânia Pederneiras Pirajuí Piratininga Pongaí Presidente Alves Promissão Sabino Ubirajara Botucatu Avaré Bofete Conchas Itatinga Laranjal Paulista Pardinho Pereiras Porangaba Pratânia São Manuel Votuporanga Fernandopólis Jales Santa Fé do Sul Ouroeste Riôlandia General Salgado Auriflama Nhandeara Valentim Gentil Cardoso Araçatuba Bento De Abreu Lavinia Valparaiso Andradina Ilha Solteira Penápolis Birigui Jundiaí Cabreúva Campo Limpo Paulista Itatiba Itupeva Jarinu Várzea Paulista Assis Candido Mota Ibirarema Maracaí Palmital Paraguaçu Paulista Quatá Tarumã Garça Pompeia Tupã Marília Rinópolis Bastos

Prazo para declaração do MEI encerra neste mês

Para quem ainda não enviou a declaração do MEI, o mutirão é uma boa oportunidade de ficar em dia sem correr o risco de receber uma multa pelo atraso. Neste ano, o prazo final para a entrega da declaração referente ao ano de 2021 e que é obrigatória para quem é MEI foi prorrogado até o dia 30 de junho.

Quem não puder comparecer até o mutirão do MEI pode realizar o preenchimento de forma online por meio do site ou aplicativo da Receita Federal, disponível para Android e iOS. Para tal, ele deverá informar o número do CNPJ da microempresa além do faturamento obtido durante os meses em que exerceu alguma atividade como MEI. Para quem já realizou o procedimento em anos anteriores, também é necessário informar o número da última declaração entregue para a Receita Federal. O MEI que não entregar a declaração no prazo corre o risco de ser multado pelo órgão.

