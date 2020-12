Nascidos em março recebem última parcela do auxílio hoje (14/12)

A Caixa Econômica Federal vai pagar nesta segunda-feira, 14, a última parcela do auxílio emergencial para os nascidos em março que não integram o Bolsa Família. O valor de R$ 300 ou R$ 600, que corresponde ao Ciclo 6 do programa, estará disponível apenas para movimentações na conta digital, pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem terá direito da última parcela do auxílio emergencial?

Beneficiários do 1° lote, que receberam a 1° parcela em abril, pegam a 9° parcela, sendo a 4 ° lote auxílio complementar de R$ 300;

Já os do 2° lote, que receberam a 1° parcela em maio, pegam a 8° parcela, sendo a 3° do lote auxílio complementar de R$ 300;

Os do 3° lote, beneficiados a partir de junho, pegam a 7° parcela, referente a 2° parcela dos R$ 300 do auxilio residual;

Ainda há outra leva de beneficiários que receberão, já que o auxílio emergencial deles foi aprovado posteriormente. Veja:

Os inscritos nas agências dos correios entre 8 de junho e 2 de julho e que contestaram entre 3 de julho e 16 de agosto recebem a 5° e última parcela do valor de R$ 600;

Inscritos via aplicativo e site que fizeram a contestação entre 20 de julho e 25 de agosto recebem, juntas, a 4° e a 5° parcela de R$ 600, ou seja, será debitado R$ 1200;

Os que passaram por processo de reavaliação em outubro e voltaram a receber o auxílio emergencial terão a 3°, a 4° e a 5° parcela debitadas juntas, totalizando R$ 1800,00;

Os que tiveram o benefício aprovado apenas em novembro receberam da 2° a 5° parcela juntas, o que, ao todo, dá R$ 2.400;

Quando poderá ser feito o saque ou a transferência destas parcelas?

Os valores da última parcela do auxílio emergencial que são depositados na conta na poupança social digital do Caixa Tem nesta segunda-feira, 14, só estarão disponíveis para saque ou transferências no dia 4 de janeiro. Antes disso, o beneficiário só conseguirá utilizar o dinheiro para pagar conta no próprio aplicativo ou recarregar celular.

Veja os outros pagamentos do chamado ciclo 6

Nascidos em abril:

Deposito no dia 16 de dezembro e saque no dia 6 da janeiro;

Nascidos em maio:

Deposito no dia 17 de dezembro e saque no dia 11 da janeiro;

Nascidos em junho:

Deposito no dia 18 de dezembro e saque no dia 13 da janeiro;

Nascidos em julho:

Deposito no dia 20 de dezembro e saque no dia 15 da janeiro;

Nascidos em agosto:

Deposito no dia 20 de dezembro e saque no dia 18 da janeiro;

Nascidos em setembro:

Deposito no dia 21 de dezembro e saque no dia 20 da janeiro;

Nascidos em outubro:

Deposito no dia 23 de dezembro e saque no dia 22 da janeiro

Nascidos em novembro:

Deposito no dia 28 de dezembro e saque no dia 25 da janeiro;

Nascidos em dezembro:

Deposito no dia 29 de dezembro e saque no dia 27 da janeiro;