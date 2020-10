Nota de R$ 200: aprenda a identificar uma cédula falsa

Com pouco mais de um mês em circulação, vários casos de falsificação da nova nota de R$ 200 foram anunciados; aprenda a se proteger

A nova nota da família do real, a nota de R$ 200, passou a circular no Brasil em 2 de setembro. De lá para cá, boa parte dos brasileiros sequer viu a cédula. No entanto, muitos outros já foram vítimas de estelionatários e falsificadores.

Pensando nisso, o Jornal DCI elencou uma série de itens para que você fique atento e aprenda a não ser enganado por criminosos.

Quais os elementos de segurança?

Segundo o Banco Central, as notas de real têm vários elementos de segurança para identificar qual é uma cédula verdadeira e qual é falsa. Não se esqueça: a nota de R$ 200 tem estampada o lobo-guará .

A nota de R$ 200 tem o mesmo tamanho da nota de R$ 20 e tem cores cinza e sépia. Até o fim do ano, 450 milhões de cédulas serão distribuídas, equivalente a R$ 90 bilhões em circulação .

Confira, abaixo, quais são os elementos de segurança:

Marca-d’água

Ao colocar a nota de R$200 contra a luz, alguns elementos aparecerão, como o valor em numeral e o lobo-guará.

Quebra-cabeça

Também contra a luz, é possível enxergar que as partes do desenho logo abaixo de “REPÚBLICA” montam o número 200.

Alto-relevo

Pelo tato, dá para sentir alguns elementos em alto-relevo na nota, como a legenda “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”, o número 200 e o lobo-guará.

Número que muda de cor

Ao movimentar a cédula, é possível enxergar um efeito no número 200 – uma barra brilhante que faz o número mudar de cor, do azul ao verde.

Número escondido

Finalmente, basta posicionar a nota à altura dos olhos, em um lugar bem iluminado, para descobrir um número 200 logo acima da legenda “DUZENTOS REAIS”.

Por que a nota de R$ 200 foi criada?

Segundo o Banco Central, o Brasil vive o fenômeno do entesouramento por conta da pandemia de covid-19. Isso quer dizer que as pessoas estão guardando dinheiro vivo em casa, gerando maior necessidade de papel-moeda. Assim, foi lançada a nova nota.