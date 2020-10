Homem recebe notas falsas de R$ 200 na região de Recife

A criminalidade não dá trégua e cria novos métodos o tempo todo. Nem mesmo as recém-lançadas notas de R$ 200 estão livres dos falsários . Ainda que contem com vários dispositivos de segurança, um homem de 60 anos recebeu oito notas falsas de R$ 200 no início do mês, na região de Recife (PE).

O que aconteceu?

Segundo a Polícia Federal, o homem fez um anúncio em que vendia refletores metálicos em uma rede socia l. Uma mulher entrou em contato dizendo estar interessada nos produtos e um encontro foi marcado.

A mulher foi acompanhada de um homem até a casa da vítima, pagou pelos produtos com as oito notas falsas de R$ 200 e foi embora em uma pickup Fiat Toro.

Aos policiais, a vítima informou que viu que havia caído em um golpe tempos depois, quando analisou as notas e viu que a numeração estava repetida . Daí, procurou a Polícia Federal para registrar a ocorrência e entregar as notas falsas.

O caso é investigado tendo como base a troca de mensagens com a compradora, mas até agora nada foi apurado e a vítima segue com o prejuízo de R$ 1,6 mil.

Outro caso

Essa não é a primeira apreensão de notas falsas de R$ 200 em Pernambuco. O primeiro caso no estado foi registrado no dia 1º de outubro, menos de um mês depois de a cédula ter começado a circular no Brasil. Esta situação ocorreu em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, com cinco notas falsas.

A falsária foi detida com mais notas falsas de R$200 e duas de R$ 20. Ao todo ela tinha R$ 2.040 em notas falsas, sendo presa em flagrante.