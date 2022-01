Nova tabela INSS 2022: veja as alíquotas e parcela a deduzir

Diante do reajuste do salário-mínimo os benefícios que são pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), assim como a contribuição mensal também serão alterados. Portanto, os trabalhadores devem acompanhar a tabela INSS 2022 dedução.

Nela constam todas as alíquotas que precisam ser aplicadas ao salário dos trabalhadores para definir qual será o valor referente às contribuições para a Previdência Social, que são fundamentais e garantem o recebimento de benefícios como aposentadoria ou auxílios em caso de acidente no trabalho, por exemplo. Diante disso, veja a seguir quais são essas alíquotas e como calcular a parcela a deduzir do INSS em 2022.

Tabela INSS 2022

A tabela INSS 2022 estabelece quais são as alíquotas aplicadas em quatro faixas de salário bruto dos empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos.

Levando em consideração o reajuste do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) em 10,18% para 2022 a alíquota mais baixa é voltada para aqueles que passarão a receber o piso nacional de R$ 1.212 reais.

Neste caso, a contribuição mensal deve ser de 7,50%. Por sua vez, quem recebe salários que variam entre R$1.212,01 até R$2.427,79 precisam calcular o desconto do INSS pela alíquota de contribuição que ficará em 9,00%. Da mesma forma, quem recebe salário entre R$2.427,80 até R$3.641,69 precisa utilizar a alíquota de 12,00% para fazer suas contribuições em 2022.

Aqueles que possuem remunerações que ficam entre R$3.641,70 até o teto do INSS que este ano é de R$7.088,50 deve calcular o desconto mensal pela alíquota de 14,00%. Vale ressaltar que todas estas alíquotas ainda serão divulgadas oficialmente pelo INSS e, desta forma, terão validade até o dia 31 de dezembro.

Essas alíquotas mudam para as pessoas que são contribuintes individuais, facultativos e microempreendedores individuais (MEI). Neste caso, a contribuição para 2022 ficará da seguinte forma:

Contribuição de 20%: R$ 242,40;

Contribuição de 11%: R$ 133.32;

Contribuição facultativa de baixa renda de 5%: R$ 60,60

Dedução do INSS, o que significa?

Temos ainda na tabela INSS 2022 dedução que é utilizada para saber quanto o trabalhador deve pagar para a Previdência Social de uma maneira mais fácil. Nessa forma de cálculo, é preciso multiplicar o salário pela alíquota e subtraindo uma parcela a deduzir assim como fazemos para descobrir o desconto do Imposto de Renda dos segurados.

Para isso, é necessário saber receber mais de um salário-mínimo para que esse desconto seja feito, então veja como a dedução é aplicada nas faixas salariais atuais:

1ª Faixa: a dedução é de 0,00

2ª Faixa: a dedução é de 18,18

3ª Faixa: a dedução é de 91,01

4ª Faixa: a dedução é de 163,85

Como calcular INSS 2022 com dedução?

Com a reforma da previdência em 2019, as taxas do INSS passaram a ser progressivas, desta forma, quanto maior for o salário bruto do contribuinte, maior será o percentual de contribuição. Então, agora que sabemos quais as alíquotas da tabela INSS 2022, a dedução é encontrada através da seguinte fórmula: Salário Bruto x Alíquota % – Parcela a Deduzir = Valor da Contribuição ao INSS.

Como exemplo, podemos citar um cidadão que possui salário bruto de R$ 3.000. Sobre ele incide a alíquota de 12%, conforme demonstra a tabela INSS 2022 e a dedução de 91,01. Assim, o cálculo precisa ser realizado da seguinte maneira para saber qual a parcela a deduzir: multiplique o salário bruto que, neste caso, é de 3.000 pela alíquota de 12% e encontre 360 como resultado.

Pegue esse valor e subtraia a dedução que, neste exemplo, é de 91,01. Desta forma, a quantia que o cidadão deve contribuir para o INSS em 2022 será de 268,99. É importante ressaltar que os descontos relacionados às novas alíquotas passarão a ser feitos a partir de fevereiro, visto que o salário dos trabalhadores foi reajustado no dia 1º de janeiro.

