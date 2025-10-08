Novas regras começam a valer em 1 de novembro de 2025 e limita antecipação

Novo Saque-aniversário do FGTS: veja o que muda nas regras

A partir do dia 1 de novembro, entram em vigor novas limitações para a antecipação do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Na prática, o trabalhador que aderir ao saque só poderá sacar o dinheiro após 90 dias.

Como será o novo saque-aniversário do FGTS

Pelas novas normas, o trabalhador que optar pelo saque-aniversário terá que esperar 90 dias para fazer a primeira operação de antecipação. Antes, essa liberação era imediata: bastava aderir à modalidade e já era possível contratar a antecipação no mesmo dia.

Além disso, agora só será permitida uma operação por ano. Ou seja, se você antecipar o saldo em fevereiro, precisará esperar até o ano seguinte para fazer uma nova operação.

Até hoje, cada banco decidia quantas parcelas do saque-aniversário podiam ser antecipadas, e havia contratos válidos até 2056. Agora, o limite será bem menor:

O trabalhador poderá antecipar até cinco saques-aniversário, o que corresponde a cinco anos de retirada.

Depois desse período, só será possível fazer três novas antecipações, uma por ano. Na prática, quem costuma usar essa modalidade verá uma redução significativa. Hoje, a média é de oito antecipações por contrato, segundo o governo.

Outra mudança é o limite de valor para cada saque antecipado. Antes, dava para usar todo o saldo da conta do FGTS na operação. Agora, há faixas:

Valor mínimo: R$ 100 por saque;

Valor máximo: R$ 500 por saque.

Ou seja, quem tem saldo disponível pode antecipar até cinco parcelas de R$ 500, totalizando R$ 2.500 no total.

Imagine que Maria tenha R$ 3.000 no FGTS e opte pelo saque-aniversário. Com as novas regras, ela poderá antecipar apenas cinco parcelas de R$ 500, somando R$ 2.500. E só depois de 90 dias da adesão poderá fazer a primeira operação. Se quiser antecipar novamente, precisará esperar o ano seguinte.

