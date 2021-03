Operações de crédito somaram R$ 4 trilhões em fevereiro, diz BC

O total de operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) encerrou o mês de fevereiro com um saldo de R$ 4 trilhões em empréstimos. Avanço de 0,7% em relação a janeiro. Desse total, R$ 1,8 trilhão foi direcionado a empresas e os R$ 2,3 trilhões restantes, a pessoas físicas. Em 12 meses, foi registrado crescimento de 16,1% na liberação de crédito, puxado principalmente pelo crédito às empresas, com expansão de 22,9%. Os empréstimos feitos às famílias cresceram 11,3% em igual período, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 29.

Do R$ 1,8 trilhão tomado pelas empresas no mês passado, mais de 50%, ou R$ 1,1 trilhão, foram de crédito livre, com destaque para desconto de duplicatas e recebíveis. antecipação de faturas de cartão, compra de veículos, Adiantamento sobre contrato de câmbio e financiamento a exportações. Sendo que o crescimento de 22,9% no crédito liberado para o setor corporativo em 12 meses foi puxado pela carteira de capital de giro. Dinheiro usado no dia a dia da empresa, para tocar suas operações.

Para as pessoas físicas o crédito livre somou R$ 1,2 trilhão, crescimento de 10,3% nos últimos 12 meses, puxado pelo aumento da modalidade de crédito pessoal, tanto consignado ou normal, seguido pelo crédito para compra de veículos e pagamento de dívidas.

No crédito direcionado, o saldo para empresas somou R$ 0,7 bilhão, recuo de 0,2% sobre janeiro, mas avançou 23,5% em doze meses. Para pessoas físicas, o saldo dos recursos direcionados liberados atingiu R$ 1 trilhão, puxados pelo crédito rural e para compra de imóveis. que representam avanço de 12,5% em doze meses.

Custo – Operações de crédito

A taxa média de juros cobrados em fevereiro recuou para 19,8% ao ano, redução de 0,3 ponto porcentual sobre janeiro e de 3,2 pontos porcentuais em 12 meses. No crédito livre, os juros atingiram 28,1% ao ano, Queda de 0,4 ponto porcentual em 30 dias e de 6 pontos porcentuais em 12 meses.

O custo do crédito liberado, em fevereiro, às pessoas físicas apresentou taxa média de 40,1% ao ano, alta de 0,6 ponto porcentual em relação a janeiro, com destaque para o parcelamento do cartão de crédito, que custou 5,6% a mais do que em janeiro.

Inadimplência

Em fevereiro, a inadimplência foi 2,3%, alta de 0,2 pontos porcentuais. Nas operações de crédito livre a inadimplência se manteve em 2,9% em relação a janeiro. No crédito direcionado ficou em 1,3%, alta de 0,2 pontos porcentuais.