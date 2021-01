Oportunidade: 12 tendências de emprego em 2021

O Banco Nacional de Empregos – BNE listou os 12 empregos que devem ser tendências em 2021. A lista conta com as mais diversas profissões, desde analista de sistema até pedreiro. Embora o ano não tenha começado com a mesma intensidade que 2020, por conta da pandemia, o mercado pode se reaquecer e novas vagas estão surgindo para quem está em busca de um emprego em 2021.

Tendências Empregos 2021

Para o CEO do Banco Nacional de Empregos – BNE, Marcelo de Abreu, 2021 deve começar com menos força quando comparado a 2020, pelo atual momento que o mundo e o país passam. “Temos 77% de aumento da movimentação do mercado de trabalho geralmente em janeiro, porém com a pandemia este número será menor. Apesar deste cenário, setores que foram essenciais em 2020 devido à pandemia continuarão fortes em 2021, caso das áreas de tecnologia, logística, construção civil e saúde”, explica.

Ele explica que a possibilidade de vacinação em massa pode trazer otimismo para o cenário do mercado de trabalho em 2021. “Tudo indica que teremos um reaquecimento da economia com a redução da pandemia. Os empregadores ficarão mais otimistas com a redução das incertezas, e as vagas voltarão a surgir de forma geral. Mas, enquanto isso, recomenda-se aos candidatos ficarem atentos às demandas que o mercado de trabalho mais exige”, comenta.

O CEO explica ainda que quem está à procurar de uma vaga, já deve começar a se mexer no início do ano. “Janeiro já começou, quanto antes começar a mandar currículo é melhor. Vale ainda que os candidatos em busca de oportunidades revisem e atualizem os currículos”, finaliza Marcelo.

Há mais de 20 anos no mercado, o BNE é um site de currículos do Brasil. O principal objetivo é facilitar a interligação entre o empregador e empregado no mercado de trabalho de maneira rápida e eficiente. O BNE conta com mais de 135 mil empresas cadastradas, que buscam currículos e oferecem diversas oportunidades de trabalho para quem busca um emprego.

Lista com os empregos mais tendências em 2021

Desenvolvedor de software Analista de sistemas Pedreiro Mestre de obras Ajudante de pedreiro Auxiliar de carga e descarga Operador de empilhadeira Entregador Enfermeiro Técnico de enfermagem Farmacêutico Médico.