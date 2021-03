Pagamento do Simples Nacional é adiado por 3 meses

O Comitê Gestor do Simples Nacional anunciou nesta quarta-feira (24) o adiamento do pagamento de impostos do regime destinado as micro e pequenas empresas por três meses. A medida é uma das ações de enfrentamento a crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19 no Brasil.

Com a decisão, os pagamentos de impostos com vencimento para abril serão adiados para julho e agosto. Com isso, os valores do boletos poderão ser divididos em cada mês.

Como vai funcionar o pagamento do Simples Nacional?

O pagamento do Simples Nacional vai funcionar assim:

As parcelas com vencimento em abril de 2021 poderão ser pagas metade em julho e a outra metade em agosto.

Os impostos com vencimento em maio de 2021 poderão ser pagos metade em setembro e metade em outubro.

Por fim, os boletos com vencimento em junho de 2021 poderão ser pagos metade em novembro e metade dezembro.

Tabela do Simples Nacional 2021

Existem três tabelas do pagamento do Simples Nacional para as micro e pequenas empresas. Essas empresas podem exercer diferentes atividades e possuem alíquotas distintas para cada uma delas. Confira:

Área do comércio

Faixa Alíquota Valor a Deduzir (em R$) Receita Bruta em 12 Meses (em R$) 1ª Faixa 4,00% – Até 180.000,00 2ª Faixa 7,30% 5.940,00 De 180.000,01 a 360.000,00 3ª Faixa 9,50% 13.860,00 De 360.000,01 a 720.000,00 4ª Faixa 10,70% 22.500,00 De 720.000,01 a 1.800.000,00 5ª Faixa 14,30% 87.300,00 De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 6ª Faixa 19,00% 378.000,00 De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Área da indústria

Faixa Alíquota Valor a Deduzir (em R$) Receita Bruta em 12 Meses (em R$) 1ª Faixa 4,50% – Até 180.000,00 2ª Faixa 7,80% 5.940,00 De 180.000,01 a 360.000,00 3ª Faixa 10,00% 13.860,00 De 360.000,01 a 720.000,00 4ª Faixa 11,20% 22.500,00 De 720.000,01 a 1.800.000,00 5ª Faixa 14,70% 85.500,00 De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 6ª Faixa 30,00% 720.000,00 De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Prestação de serviço

Faixa Alíquota Valor a Deduzir (em R$) Receita Bruta em 12 Meses (em R$) 1ª Faixa 6,00% – Até 180.000,00 2ª Faixa 11,20% 9.360,00 De 180.000,01 a 360.000,00 3ª Faixa 13,50% 17.640,00 De 360.000,01 a 720.000,00 4ª Faixa 16,00% 35.640,00 De 720.000,01 a 1.800.000,00 5ª Faixa 21,00% 125.640,00 De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 6ª Faixa 33,00% 648.000,00 De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Desde fevereiro deste ano está vigorando os novos valores para quem paga o DAS do MEI. Confira: