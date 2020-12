Aniversariantes de dezembro recebem PIS de R$ 1.045 hoje (15)

Hoje (15), trabalhadores de empresas privadas que nasceram em dezembro recebem o último lote do ano do abono do PIS segundo o calendário de 2020/2021, ano-base de 2019. Os pagamentos serão feitos para aqueles que não possuem contas na Caixa Econômica Federal. Ademais, aqueles que regularizaram as informações e não receberam o valor, devem receber ainda neste mês.

De acordo com a Caixa, os valores depositados em poupança social digital podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, exceto para quem já era correntista e teve o abono antecipado em junho.

Calendário de pagamentos do PIS

Aqueles que nasceram em dezembro receberão o último lote do PIS do ano, com pagamento a partir de 15 de dezembro de 2020.

Nascidos em janeiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021.

Nascidos em fevereiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021.

Aqueles nascidos em março receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021.

Nascidos em abril receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021.

Nascidos em maio receberão o pagamento a partir de 11 de março de 2021.

Por fim, aqueles nascidos em junho receberão o pagamento a partir de 11 de março de 2021.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Calendário do PIS pela Caixa

Na última semana, então, trabalhadores de carteira assinada sem conta na Caixa Econômica Federal começaram a receber os pagamentos do benefício salarial de 2020/2021 do Programa de Integração Social (PIS) na conta poupança social digital. Nesta semana, portanto, o último pagamento do PIS segundo o calendário foi para trabalhadores que nasceram em dezembro, e os demais serão feitos até março do próximo ano. Portanto, confira o calendário:

Nascidos em Julho, agosto, setembro, outubro e novembro receberam na conta poupança em 8 de dezembro;

Nascidos em dezembro receberão na conta poupança em 15 de dezembro;

Aqueles nascidos em janeiro e fevereiro receberão na conta poupança em 19 de janeiro;

Nascidos em março e abril receberão na conta poupança em 11 de fevereiro;

Nascidos em maio e junho receberão na conta poupança em 17 de março.

Leia também:

Quem tem direito ao PIS/Pasep? Conheça as regras

PIS/Pasep: valor dos pagamentos deve subir em 2021; veja quanto