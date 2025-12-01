Pix bate recorde de transições com Black Friday de 2025

Você comprou algo nesta Black Friday? A chance é grande já que a Black Friday de 2025, realizada no dia 28 de novembro, movimentou 297,4 milhões de transações, totalizando R$ 166,2 bilhões. O recorde acontece cinco anos após a criação do sistema de pagamento “Made in Brazil”.

O feito foi possível, especialmente, porque na sexta-feira milhares de trabalhadores receberam a primeira parcela do décimo terceiro – isso se não recebeu o valor total.

De acordo com o Banco Central, é notável o crescimento do sistema de pagamentos instantâneos. Em 2021, foram 9,4 bilhões de transações no Pix com cerca de R$ 5 trilhões movimentados. Em 2024, o número subiu para 63 bilhões de transações e R$26,4 trilhões movimentados. Para se ter uma ideia, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, em 2024, foi de aproximadamente R$11 trilhões. Isso equivale a 2,5 PIBs movimentados via Pix.

Hoje, são quase 170 milhões de pessoas usando o Pix no Brasil. Um levantamento realizado pelo BC no ano passado indicou que o Pix é usado por 76,4% da população, superando o uso do débito (69,1%) e crédito (51,6%) e do dinheiro (68,9%).

Veja também: quem criou o Pix