Bolsonaro criou o Pix? Presidente não inventou o pagamento

O presidente Jair Bolsonaro não criou o Pix, forma de pagamento instantânea inaugurada em novembro de 2020. O responsável pela criação do sistema foi o Banco Central do Brasil em conjunto com analistas e técnicos, e servidores concursados da instituição.

No site oficial do Banco Central do Brasil, a instituição explica que viu a necessidade de criar e regulamentar esse novo arranjo de pagamento devido à digitalização do comércio eletrônico e à atual lacuna nos meios de pagamento.

Como tal, o BCB é responsável pelo regulamento do Pix e pela supervisão (ou seja, garantindo aos participantes o cumprimento do regulamento). Além disso, o BCB também é responsável pela gestão e operação das plataformas operacionais Pix.

E embora tenha sido lançada durante o governo de Bolsonaro, o sistema começou a ser discutido durante o mandato de Michel Temer, em 2016. Inclusive, em 2020 Bolsonaro se confundiu e disse que achava o sistema se tratava de algo ligado à aviação civil.

Segundo o Valor, à época, em frente ao Palácio do Planalto, um dos apoiadores elogiou o novo Pix, mas Bolsonaro respondeu que o sistema iria “desburocratizar tudo sobre aviação civil”.

Quem inventou o Pix?

De acordo com o Banco Central do Brasil, a infraestrutura, que liquida as transações entre instituições distintas e faz um pagamento acontecer em segundos, e a plataforma, que permite que o pagamento seja feito a partir de informações simples e de forma intuitiva, foram desenvolvidas e são operadas pelo BC.

Segundo a instituição, o processo é todo conduzido de forma transparente e democrática, com intensa participação de agentes de mercado e de potenciais usuários, que trazem sugestões e contribuições por meio do Fórum Pix.

Além disso, há o Fórum Pix, que subsidia o BC em seu papel de definidor das regras de funcionamento do ecossistema de pagamentos instantâneos. Para isso existem quatro grupos de trabalho temáticos no âmbito do Fórum Pix: GT Negócios, GT Padronização e Requisitos Técnicos, GT Mensagens PI e GT Segurança.

O BC instituiu o Fórum PI por meio da Portaria nº 102.166, de 19 de março de 2019, consistindo em um comitê consultivo permanente.

O que é PIX?

O Pix é um sistema que permite transferências rápidas de dinheiro por smartphones e funciona por meio de aplicativos de bancos e outros serviços de carteira digital. Tudo o que é necessário para enviar dinheiro para alguém é uma chave simples, que pode ser um endereço de e-mail ou número de telefone.

Isso significa que transferências e pagamentos são permitidos de uma carteira eletrônica para outra em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

