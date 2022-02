Por que meu Auxílio Brasil diminuiu e o que fazer

Na próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro, o Governo Federal começa o pagamento da segunda parcela do Auxílio Brasil 2022. No entanto, ao consultar o benefício no aplicativo do programa e no Caixa Tem, muitos brasileiros têm se deparado com valores menores do que o pagamento médio de R$ 400 previsto pelo governo. “Por que meu Auxílio Brasil diminuiu?” é uma das dúvidas. Entenda o que aconteceu.

Por que meu Auxílio Brasil diminuiu?

Mas por que o valor do Auxílio Brasil diminuiu? O que acontece é que, ao consultar o pagamento do benefício em fevereiro, o beneficiário ainda não tem acesso ao valor integral; isso só deve acontecer a partir de segunda-feira. Segundo o governo, a folha de pagamento do mês ainda está em processamento e não mostra o benefício extraordinário, que eleva o Auxílio Brasil para R$ 400.

Por meio dos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem, os beneficiários do programa podem consultar o valor da parcela que vai receber e em que data o benefício vai cair na conta. Os primeiros pagamentos da segunda parcela estão previstos para segunda-feira, dia 14, e o auxílio deve chegar, neste mês, a mais de 18 milhões de brasileiros.

Segundo o Ministério da Cidadania, em janeiro 17,5 milhões de pessoas foram beneficiadas com o valor médio de R$ 400. No entanto, em fevereiro, o Auxílio Brasil deve chegar a mais de 18 milhões, segundo a própria pasta. Isso porque o governo pretende zerar a fila, incluindo os beneficiários que estavam aguardando o pagamento desde 2021.

Calendário do Auxílio Brasil fevereiro de 2022

O pagamento do Auxílio Brasil no mês de fevereiro vai ser feito antecipadamente devido ao Carnaval. Os depósitos serão entre os dias 14 e 25, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS). Confira o calendário:

NIS final 1: 14 de fevereiro

NIS final 2: 15 de fevereiro

NIS final 3: 16 de fevereiro

NIS final 4: 17 de fevereiro

NIS final 5: 18 de fevereiro

NIS final 6: 21 de fevereiro

NIS final 7: 22 de fevereiro

NIS final 8: 23 de fevereiro

NIS final 9: 24 de fevereiro

NIS final 0: 25 de fevereiro

A parcela do Auxílio Brasil de fevereiro ficará disponível por 120 dias para saque. Depois disso, o valor retorna para a União e o beneficiário perde o direito à parcela.

Quem vai receber o Auxílio Brasil em fevereiro

Confirmado até dezembro de 2022, o Auxílio Brasil será pago em fevereiro a mais de 18 milhões de brasileiros que se encaixam nos requisitos do programa. Em primeiro lugar, é preciso comprovar renda per capita de até R$ 105 mensais para famílias em situação de extrema pobreza e de R$ 210 por pessoa para famílias em situação de pobreza.

Além disso, é preciso comprovar a frequência escolar de menores de 21 anos, o esquema vacinal completo de crianças até 7 anos de idade e a realização de acompanhamento pré-natal, se houver alguma gestante no grupo familiar.

É indispensável que a família esteja inscrita e com os dados atualizados no CadÚnico. Para se inscrever, o responsável familiar deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo e apresentar os documentos pessoais dos membros da família. Importante ressaltar que nem todos os inscritos no banco de dados do governo estão elegíveis para receber o Auxílio Brasil.

Como consultar o benefício

A consulta do cadastro no CadÚnico pode ser feita pelo site, aplicativo do CadÚnico no celular ou pelo telefone 0800 707 2003 (ligação gratuita). Já para saber se a família está na lista de pagamentos do Auxílio Brasil, a consulta é feita no aplicativo do programa ou da Caixa Tem.

No Ministério da Cidadania, o telefone da central para tirar dúvidas ou fazer denúncias é 121. Segundo o Governo Federal, a fila de espera foi zerada com a inclusão de novos beneficiários em fevereiro. Por isso, não há previsão para que novas inscrições sejam aceitas.