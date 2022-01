Quem tem direito ao Auxílio Brasil de 400 reais em 2022

O pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 reais está confirmado até dezembro de 2022. Isso será possível graças à prorrogação do Benefício Extraordinário que é destinado às famílias beneficiárias do programa, conforme autoriza a Medida Provisória nº 1.076/2021. Mas afinal, quem quem tem direito ao Auxílio Brasil de 400 reais?

Veja a seguir se você está entre os beneficiários que receberão essa quantia a partir do dia 18 de janeiro, que é quando começa o novo calendário do programa social de distribuição de renda.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil de 400 reais

O Auxílio Brasil de 400 reais será concedido para as famílias brasileiras que vivem em situação de extrema pobreza e de pobreza. Também é necessário estar com a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) atualizada.

É preciso ter renda compatível com o programa que é de até R$ 105 mensal para as famílias em extrema pobreza e entre R$ 105,01 e R$ 210 para as famílias consideradas em situação de pobreza.

Neste último caso, o governo também analisa se na composição familiar há gestantes, nutrizes ou pessoas com idade até 21 anos incompletos. O pagamento médio de 400 também será feito para as famílias que atendem a todos esses requisitos e estavam inscritas no programa Bolsa Família.

Em janeiro, pelo menos 14,5 milhões de famílias têm direito ao Auxílio Brasil de 400 reais. Existe ainda a expectativa de que em 2022 o programa passe a atender mais pessoas.

Se isso acontecer se espera que o número de famílias consideradas aptas ao Auxílio Brasil aumente para, pelo menos, 17 milhões, porém, ainda não há previsão de novas seleções como foi prometido pelo governo federal.

Como saber se vou receber os 400 do Auxílio Brasil em 2022?

Quem já está inscrito no programa pode conferir se vai ter direito ao Auxílio Brasil de 400 reais por meio do aplicativo oficial chamado de Auxílio Brasil. Através dessa plataforma é possível acompanhar todas as informações do pagamento ao longo deste ano.

Nele constam dados sobre a liberação de cada parcela, o valor e a data do depósito, por exemplo. Para ter acesso a estas informações, é preciso fazer download do app e instalar em seu celular.

Caso você ainda não tenha cadastro, informe o CPF e registre uma senha e procure a opção “ver parcelas” para acessar as informações e ver se você tem direito ao auxílio brasil 400 em janeiro.

Essa informação também pode ser verificada através do aplicativo Caixa Tem, onde a quantia fica disponível para o pagamento de contas, boletos, compras e transferências. Em todo caso, o pagamento será identificado nas plataformas como “benefício extraordinário”.

Então, para saber o valor total do Auxílio Brasil o beneficiário deve somar todos os pagamentos que são feitos pelos programa, como o Benefício Primeira Infância, do Benefício Composição Familiar, do Benefício de Superação da Extrema Pobreza e do Benefício Compensatório de Transição.

A diferença necessário para se alcançar o valor de R$ 400, será o benefício extraordinário mensal. Vale ressaltar que não haverá inscrições exclusivas para receber essa quantia, sendo assim, a seleção de quem tem direito ao Auxílio Brasil de 400 reais será feita com base no banco de dados do CadÚnico.

Quando vai ser pago os 400 do Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil será pago entre os dias 18 e 29 de janeiro, segundo o calendário oficial do programa que foi divulgado pelo governo através do Ministério da Cidadania.

Mas para saber com certeza de a qual data cada pagamento será depositado nas contas poupanças sociais digitais, é necessário saber o Número de Identificação Social (NIS).

Essa informação pode ser conferida no antigo cartão do Bolsa Família de cada titular. Assim, cada dígito final do NIS representa uma data de pagamento correspondente por mês. Para facilitar, listamos a seguir quando cada depósito do benefício será feito durante o mês de janeiro. Confira:

NIS 1 – Recebe no dia: 18 de janeiro – terça-feira

NIS 2 – Recebe no dia: 19 de janeiro – quarta-feira

NIS 3 – Recebe no dia: 20 de janeiro – quinta-feira

NIS 4 – Recebe no dia: 21 de janeiro – sexta-feira

NIS 5 – Recebe no dia: 22 de janeiro – sábado

NIS 6 – Recebe no dia: 25 de janeiro – segunda-feira

NIS 7 – Recebe no dia: 26 de janeiro – terça-feira

NIS 8 – Recebe no dia: 27 de janeiro – quarta-feira

NIS 9 – Recebe no dia: 28 de janeiro – quinta-feira

NIS 0 – Recebe no dia: 29 de janeiro – sexta-feira