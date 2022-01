Por que meu Auxílio Brasil foi bloqueado? Veja como resolver

Mais de 64 mil famílias cadastradas no Auxílio Brasil tiveram a parcela de janeiro bloqueada. Pela internet, muita gente está buscando como resolver a situação e voltar a receber. Diante disso, veja a seguir o que fazer se teve o Auxílio Brasil bloqueado e como resolver essa situação.

Auxílio Brasil bloqueado, o que fazer?

Se você foi surpreendido com o Auxílio Brasil bloqueado em janeiro de 2022, o primeiro passo é conferir se o CadÚnico está atualizado. Para isso, acesse o site ou aplicativo Meu CadÚnico e informe os seguintes dados: nome completo; data de nascimento; nome da mãe; e município e estado onde reside.

Depois, clique em “emitir certidão”. Caso veja que as informações estão desatualizadas, a orientação é ir até o CRAS. Para isso, tenha em mãos os documentos de todos os membros da família, como CPF, RG, Título de Eleitor, certidões de nascimento ou óbito, além do comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Se a família for indígena, basta apresentar o Registro de Nascimento Indígena (RANI). Para a atualização, leve ainda o comprovante de matrícula escolar de crianças e adolescentes menores de 21 anos. Assim, o responsável irá fazer as devidas atualizações junto ao sistema para que o pagamento seja liberado.

Por outro lado, as famílias que receberam a mensagem de “Benefício bloqueado para crédito do benefício em sua conta” ao fazer a consulta do Auxílio Brasil, devem aguardar até a data que está prevista no calendário para receber o benefício.

Essa mensagem quer dizer que o dinheiro não foi liberado pelo governo e ainda será enviado para a conta poupança digital e, em breve, estará disponível para o saque. Portanto, acompanhe as datas de pagamento por meio do dígito final do NIS (Número de Identificação Social) e confira o pagamento pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível fazer pagamentos, saques e transferências.

O que fazer se a parcela do auxílio não caiu?

O governo não informou qual é o prazo para a nova análise dos dados e a liberação do ticket mínimo de R$400. No entanto, se o Auxílio Brasil permanecer bloqueado após a data de pagamento que consta no calendário oficial, a orientação verificar outras contas em que o valor pode ter sido depositado.

Se mesmo assim não encontrar o pagamento, entre em contato com a Caixa Econômica Federal. Isso pode ser feito através do telefone 0800 725 7474 ou de forma presencial. Assim, informe ao atendente que o Auxílio Brasil está bloqueado para saber a causa do não pagamento.

Caso o beneficiário atenda à todos os requisitos do programa, mas permaneça o bloqueio da parcela de janeiro fale com a ouvidoria do Ministério da Cidadania, que está disponível através do telefone 121.

Por que o Auxílio é bloqueado?

Um das principais causas do Auxílio Brasil ser bloqueado é a falta de requisitos, isso porque, o Ministério da Cidadania realiza verificação periódica de todas as informações dos beneficiários. Então, para evitar que o corte do benefício, confira a seguir as principais situações que resultam no Auxílio Brasil bloqueado:

Informações desatualizadas no CadÚnico (Cadastro Único): é através desse cadastro que o governo identifica quem são as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Portanto, é preciso manter todas as informações sobre quem são os membros da família, além de informar a renda, moradia e escolaridade, o que pode ser feito a cada dois anos ou quando houver alguma alteração;

Ultrapassar o limite de renda do programa: para fazer parte do programa é preciso ser de família que vive em situação de extrema pobreza e de pobreza. Para isso, o governo estabeleceu o limite de renda per capita que, no primeiro caso, é de até R$ 105,00. Para as situação de pobreza a renda familiar mensal per capita fica em torno de R$ 105,01 e R$ 210,00.

Assim, as famílias beneficiárias que tiverem aumento de renda que supere em duas vezes e meia o valor da linha de pobreza, ou seja, R$ 500,00 poderão ficar de fora do programa. Para garantir a continuidade do pagamento e não ter o Auxílio Brasil bloqueado, também é necessário cumprir as condicionalidades do programa que se referem aos compromissos firmados com as famílias para continuar recebendo os benefícios do Auxílio Brasil.

Um deles está relacionado à área da saúde, assim, crianças menores de 7 anos devem cumprir o calendário de vacinação e realizar acompanhamento do estado nutricional (peso e altura) e as gestantes devem realizar o pré-natal. Já na área de educação, às crianças, adolescentes e jovens devem frequentar a escola. A frequência escolar mensal mínima varia de acordo com a idade, ficando da seguinte forma: frequência escolar de 60%: para beneficiários de 4 e anos; e frequência escolar de 75%: para os beneficiários de 6 a 15 anos e os beneficiários de 16 a 21 anos incompletos.

