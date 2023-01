Preço da gasolina vai subir: Pétrobras anuncia aumento de 7,47%

A partir desta quarta-feira, dia 25 de janeiro, o preço da gasolina aumenta 7,47%. O anúncio foi feito pela Petrobras nesta última terça-feira, dia 24, informando que o preço médio de venda de gasolina A terá um aumento de R$ 0,23 por litro para as distribuidoras, passando de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro.

Por que vai subir a gasolina?

A nota da Petrobras afirma que o aumento acompanha a evolução dos preços de referência da gasolina e segue a prática de preços da companhia que, segundo ela, “busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.

O preço médio de venda terá aumento de R$ 0,23 por litro para as distribuidoras, resultando em um subida de 7,47% do preço. Segundo a Petrobras, a parcela da empresa no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba. Posto isso, o valor final que será repassado aos motoristas varia de acordo com os postos de gasolina.

A nota oficial da companhia explica que o valor dessa parcela é obtido “considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos”.

O que vai acontecer com a gasolina em 2023?

Na data de hoje, dia 25 de janeiro, o novo presidente da Petrobras ainda não tomou posse. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo, a reunião para isso está marcada para esta quinta-feira, dia 26. O indicado pelo governo Lula, Jean Paul Prates, deve passar por uma série de trâmites.

Na última segunda-feira, dia 23, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) formalizou ofícios para o Ministério de Minas e Energia (MME) e a Casa Civil para suspender processos de privatização na Petrobras, travando contratos assinados que somam US$ 4,2 bilhões para a venda de ativos. A federação pede que seja realizada uma negociação com a atual administração da estatal para essa suspensão, alegando que o objetivo é “alinhar decisões com as diretrizes do atual governo”.

O que falta para o novo presidente da Petrobras ser empossado?

Primeiramente, Jean Paul Prates deve ser aprovado como Conselheiro de Administração e passar pelo BCG (Background Check de Capacidade de Gestão) e o BCI (Background Check de Integridade) feita pela governança da Petrobras. Prates deve, ainda, ser avaliado pelo Comitê de Elegibilidade (Celeg).

Depois de ser aprovado nos trâmites acima, segundo a conselheira eleita para coordenar o Conselho de Administração da Petrobrás (CA), Rosangela Buzanelli Torres, a indicação de Prates será votada no próprio CA. Após a votação, será sediada uma assembleia geral dos acionistas para, por fim, empossar Prates como presidente em definitivo da Petrobras.

