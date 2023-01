Novo calendário do Auxílio Brasil 2023: pagamento vai até o até o 31 de janeiro

A partir deste mês, o Auxílio Brasil volta a se chamar Bolsa Família. Quem participa do programa de transferência de renda não precisa trocar ou atualizar cartões, conforme informa o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS): os mesmos cartões do Auxílio Brasil seguem válidos para saques e movimentações do Bolsa Família.

Quais as datas de pagamento do Auxílio Brasil 2023?

Em 2023, o calendário de repasses do programa começou na quarta-feira passada, dia 18, e são feitos de maneira escalonada. A partir desta segunda-feira, dia 23 de janeiro, quem vai receber são os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 4. O calendário segue até 31 de janeiro. Confira o cronograma de pagamento completo para esse mês:

NIS final 1: 18 de janeiro

NIS final 2: 19 de janeiro

NIS final 3: 20 de janeiro

NIS final 4: 23 de janeiro

NIS final 5: 24 de janeiro

NIS final 6: 25 de janeiro

NIS final 7: 26 de janeiro

NIS final 8: 27 de janeiro

NIS final 9: 30 de janeiro

NIS final 0: 31 de janeiro

Em janeiro de 2023, o Bolsa Família (antigo Auxílio Brasil) está presente em mais de 5.500 municípios brasileiros e impacta, diretamente, 21,9 milhões de famílias, por meio de investimento de R$ 13,38 bilhões. O valor médio recebido por família é de R$ 614,21.

VEJA: Auxílio-maternidade 2023: conheça as regras para receber

O Auxílio Brasil vai aumentar?

Ainda de acordo com o MDS, o valor mínimo do Auxílio Brasil 2023 repassado às famílias é de R$ 600 e, internamente, o governo trabalha para incluir, a partir de março, R$ 150 a mais por criança de zero a seis anos em famílias em condição de vulnerabilidade social. Para que isso aconteça, a gestão está focada na atualização do Cadastro Único (CadÚnico) de programas sociais do Governo Federal, em parceria com estados e municípios brasileiros.

Além do processo de atualização, o MDS ainda projeta um trabalho de busca ativa por beneficiários que ainda não estão na lista. A intenção é garantir que o CadÚnico mostre, de forma mais precisa, quantas e quem são as pessoas em situação de vulnerabilidade no país.

Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza têm direito a receber Bolsa Família. No ano passado, o Auxilio Brasil definia da seguinte forma:

Família em situação de pobreza: com renda familiar per capita (por pessoa) mensal entre R$ 105,01 e R$ 210,00

Família em situação de extrema pobreza: com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105,00 (cento e cinco reais)

O valor será depositado no Caixa Tem, que está disponível para download gratuito em todos os tipos de celulares. Além disso, é possível realizar saques em casas lotéricas, agências da Caixa e em terminais de autoatendimento da Caixa.

Passo a passo para consultar o valor do Bolsa Família (antigo Auxílio Brasil) pelo Caixa Tem

Baixe gratuitamente o aplicativo Caixa Tem na loja de aplicativos do seu celular Uma vez baixado, acesse o aplicativo Caixa Tem Digite seu CPF e sua senha de acesso Clique em “Não sou um robô” Marque as imagens solicitadas e clique em “Verificar” Após verificar, clique em “Continuar” Na parte de cima da página inicial do aplicativo, logo abaixo de onde está escrito seu nome, clique em “Mostrar saldo” Clique na seta para que apareça o detalhamento do valor

Dúvidas e denúncias

De acordo com o Governo Federal, é possível tirar dúvidas e fazer denúncias a respeito do Bolsa Família por meio de três canais de atendimento:

Pelo número 121 (Central de Denúncias do MDS)

Pelo número 111 (Canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal)

Aplicativo oficial do Auxílio Brasil, da Caixa (é possível baixá-lo gratuitamente no celular)

Como fazer para receber o benefício?

Além de se encaixar na situação em situação de pobreza ou extrema pobreza, para ter direito ao Bolsa Família (antigo Auxílio Brasil) é necessário estar na base de dados do Cadastro Único. Para fazer isso, as famílias devem se cadastrar junto a um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou se encaminhar às prefeituras em suas respectivas cidades.