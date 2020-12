Programa de financiamento da Caixa vai ofertar até R$ 2 mil

Deve ser lançado um novo programa de financiamento da Caixa, com ofertas entre de até R$ 2 mil e taxas de juros de até 2,5% ao mês. A novidade foi anunciada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, durante entrevista ao programa Voz do Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Programa de financiamento da Caixa

Guimarães chamou o lançamento de “programa de microfinanças”. Ele relatou em entrevista que: “São taxas muito menores de juros e que vão permitir que mais de 10 milhões de brasileiros tenham acesso ao crédito de maneira segura, rápida, sem precisar ir à agência” e acrescentou “isso reforça a bancarização e reforça o acesso dessa população mais carente ao setor financeiro”.

O programa vai oferecer financiamentos de R$ 500 a R$ 2 mil, com taxas de juros entre 1,5% e 2,5% ao mês.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Casa Verde e Amarela

Além desse novo programa de financiamentos da Caixa, que ainda deve ser lançado, iniciativas como o Casa Verde e Amarela, também poderão ser acessadas pelo celular, através do aplicativo Caixa Tem. O programa Casa Verde e Amarela entra no lugar do Minha Casa Minha Vida. É voltado ao financiamento de novas moradias, mas também a reformas de casas.

Guimarães afirmou que “todos os contratos desse programa serão, a partir do ano que vem, via aplicativo”. Ao passo que, “vamos migrar esses e novos contratos serão feitos pelo aplicativo”. De acordo com a Caixa, 4,5 milhões de brasileiros possuem algum tipo de contrato de habitação.

Caixa Tem

O Caixa Tem pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativo de celulares. Através dessa plataforma, os beneficiários do auxílio emergencial puderam acessar a poupança social digital, em que o dinheiro foi depositado. Além disso, o pagamento do Bolsa Família começou neste mês de dezembro no aplicativo. Trabalhadores também podem acessar seu FGTS Emergencial na plataforma.

Nesse sentido, o Caixa Tem possibilita realizar o pagamento de contas domésticas e boletos, bem como compras online com cartão de débito virtual.

Leia também: